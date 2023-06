Dans une course éliminatoire des plus improbables, la magie du Miami Heat s’est-elle enfin épuisée?

Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

MIAMI – Il est difficile de compter le Miami Heat.

Chaque fois qu’ils ont été licenciés, ils se sont ressuscités de façon spectaculaire. Jimmy Butler mettra en place un chef-d’œuvre. Bam Adebayo réalisera une superbe performance dans les deux sens. Ou l’un des nombreux joueurs non repêchés de l’équipe fera apprendre son nom à des millions de personnes.

Mais la saison improbable du Heat a probablement touché son mur.

Après être tombé face aux Denver Nuggets lors du match 4 de la finale de vendredi, 108-95, le Heat suit désormais la série 3-1. Une seule équipe dans l’histoire de la NBA s’est remise d’un tel trou dans la ronde de championnat, les Cleveland Cavaliers 2016 dirigés par LeBron James.

Cette saison a été spectaculaire pour les Heat, qui ont surmonté des obstacles écrasants à chaque tournant. C’est à peu près devenu leur marque de fabrique : plus ils ont été laissés pour morts, plus ils ont brillé.

Mais maintenant, ils sont au bord du plus grand précipice auquel ils ont été confrontés, avec une équipe des Nuggets plus grande et plus forte qui les rapproche du bord.

« J’ai dit aux gars : ‘Ressentez ce que vous voulez ressentir ce soir, ça va' », a déclaré l’entraîneur du Heat, Erik Spoelstra, vendredi. « Vous ne devriez probablement pas dormir ce soir pendant longtemps. Je ne pense pas que quiconque le fera.

« … Nous avons tout fait à la dure. Et c’est comme ça qu’il va falloir le faire maintenant, encore une fois. Tout ce sur quoi nous allons nous concentrer, c’est de ramener cette chose à la 305 [Miami’s area code]. Ramenez ce truc à Miami. Et les choses peuvent changer très rapidement. »

Cela a été une course d’après-saison remplie de surprises. Après avoir perdu un match de barrage contre Atlanta, le Heat s’est frayé un chemin vers les séries éliminatoires en battant Chicago lors de son deuxième match de barrage. Ils ont ensuite stupéfié le monde de la NBA au premier tour en battant les Milwaukee Bucks, tête de série, en cinq matchs. Et après avoir dépassé les New York Knicks au deuxième tour, ils ont pris une avance de 3-0 sur les Boston Celtics lors de la finale de la Conférence de l’Est, les battant finalement lors du match 7.

Ce faisant, le Heat n’est devenu que la deuxième huitième tête de série à atteindre la finale de la NBA.

Pour Butler, ce n’est que le dernier défi de l’équipe – et il prévoit d’affronter celui-ci de la même manière qu’il a mené le Heat devant tous les autres.

« Je pense que nous croyons vraiment les uns aux autres et en nous-mêmes en tant qu’individus », a déclaré Butler, qui a récolté 25 points, sept rebonds et sept passes décisives vendredi. « Nous avons également fait des choses difficiles tout au long de l’année dans cette série éliminatoire. Et maintenant, c’est comme le plus difficile des difficiles. Mais comme nous le disons toujours, vous savez, les choses que vous voulez sont de l’autre côté du dur, c’est . »

Dans un sens, les Heat semblent être construits pour ce moment.

Non seulement l’équipe a surmonté tant de situations difficiles, mais bon nombre des membres les plus importants de l’organisation ont leur propre histoire d’outsider.

Spoelstra est passé de coordinateur vidéo de l’équipe à entraîneur de championnat à deux reprises. Jimmy Butler est passé du 30e choix au total au repêchage de la NBA à devenir six fois All-Star et une légende des séries éliminatoires. Adebayo est passé d’être considéré comme unidimensionnel à devenir l’un des meilleurs joueurs bidirectionnels du jeu. Et le Heat est arrivé jusqu’ici avec neuf joueurs non repêchés, plus que n’importe quelle équipe de la ligue.

« Nous n’avons pas d’abandon », a déclaré Butler. « Nous allons nous battre continuellement »

Le Heat a montré cette mentalité lors du match 4. En retard de 17 points, ils ont réduit leur déficit à cinq au quatrième quart. Mais les Nuggets étaient finalement trop profonds et leur défense autour de la ligne des 3 points était trop forte.

Lorsqu’on lui a demandé quel était le message parmi les joueurs après le match, Adebayo a décrit un vestiaire opprimé mais plein d’espoir.

« Beaucoup de gens se sont énervés », a déclaré Adebayo, qui a terminé avec 20 points, 11 rebonds et sept revirements. « Mais le plus important, c’est que le premier à quatre [wins]. C’est la chose la plus importante, premier à quatre. Nous prenons un match à la fois. Et nous comprenons cette chose. »

Quelle que soit la façon dont cela se déroule, la saison du Heat doit sans aucun doute être considérée comme un succès.

Des moments tels que la performance de 56 points de Butler contre les Bucks dans le match 4 deviendront la tradition des séries éliminatoires. Adebayo a porté son jeu offensif à un autre niveau cette saison, tout en étant l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. Des gars comme Caleb Martin, Max Strus et Gabe Vincent se sont fait un nom. Et le Heat a atteint le stade ultime du basket-ball malgré l’absence de Tyler Herro et Victor Oladipo pendant la majorité des séries éliminatoires.

Le Heat n’était pas censé être là. Mais après avoir perdu les deux matchs à domicile contre les Nuggets, ils ont peut-être finalement creusé un trou trop profond même pour qu’ils puissent le surmonter.

Mais bien sûr, ils ne le voient pas de cette façon.

« Nous allons commencer lundi et faire ce que nous avons dit que nous allions faire tout ce temps et gagner », a déclaré Butler. « Nous devons le faire. Nous n’avons pas d’autre choix. Sinon, nous avons fait tout cela sans raison. »

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

