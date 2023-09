Dans une commune hors réseau dirigée par un Britannique qui a « gagné de l’argent » où un homme a été poignardé à mort lors du « match suicide de Blue Whale »

TOUTES les 90 minutes au Royaume-Uni, une vie est perdue par suicide.

Il ne fait aucune discrimination et touche la vie des gens dans tous les coins de la société – des sans-abri et des chômeurs aux constructeurs et médecins, en passant par les stars de télé-réalité et les footballeurs.

C’est la plus grande cause de mortalité chez les personnes de moins de 35 ans, plus mortelle que le cancer et les accidents de voiture.

Et les hommes sont trois fois plus susceptibles de se suicider que les femmes.

Pourtant, on en parle rarement, un tabou qui menace de poursuivre ses ravages meurtriers à moins que nous ne nous y arrêtions tous et n’en prenions conscience, maintenant.

C’est pourquoi The Sun a lancé la campagne You’re Not Alone.

L’objectif est qu’en partageant des conseils pratiques, en sensibilisant et en éliminant les obstacles auxquels les gens sont confrontés lorsqu’ils parlent de leur santé mentale, nous pouvons tous contribuer à sauver des vies.

Faisons tous le vœu de demander de l’aide lorsque nous en avons besoin et d’écouter les autres… Vous n’êtes pas seul.

Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, avez besoin d’aide pour faire face à des problèmes de santé mentale, les organisations suivantes vous offrent du soutien :