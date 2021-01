LONDRES – Edwin Vermulst, avocat spécialisé en droit du commerce à Bruxelles, n’a pas réfléchi à deux fois avant d’accepter d’écrire un article pour Huawei, le géant chinois des télécommunications, qui critiquerait une politique belge qui menaçait d’exclure l’entreprise de contrats lucratifs. Il avait travaillé avec l’entreprise pendant des années. Après le article a été publié le 17 décembre sur un site Web en néerlandais, il est passé à d’autres travaux. «C’était le début et la fin de mon engagement», a-t-il déclaré. Il ignorait peu que l’article prendrait une vie propre. Il est rapidement devenu partie intégrante d’une campagne d’influence pro-Huawei secrète en Belgique sur les réseaux 5G, la technologie sans fil à haut débit au centre d’un différend géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Tout d’abord, au moins 14 comptes Twitter se faisant passer pour des experts en télécommunications, des écrivains et des universitaires ont partagé des articles de M. Vermulst et de nombreux autres attaquant un projet de loi belge qui empêcherait les fournisseurs «à haut risque» comme Huawei de construire le système 5G du pays, selon Graphika, un cabinet de recherche qui étudie la désinformation et les faux comptes sur les réseaux sociaux. Les comptes pro-Huawei utilisaient des photos de profil générées par ordinateur, signe révélateur d’une activité non authentique.

Ensuite, les responsables de Huawei ont retweeté les faux comptes, donnant aux articles une portée encore plus large aux décideurs politiques, aux journalistes et aux chefs d’entreprise. Kevin Liu, président des affaires publiques et de la communication de Huawei en Europe occidentale, qui possède un compte Twitter vérifié avec 1,1 million d’abonnés, a partagé 60 publications des faux comptes sur trois semaines en décembre, selon Graphika. Le compte officiel de Huawei en Europe, avec plus de cinq millions d’abonnés, l’a fait 47 fois.

Cet effort suggère une nouvelle tournure dans la manipulation des médias sociaux, a déclaré Ben Nimmo, un enquêteur de Graphika qui a aidé à identifier la campagne pro-Huawei. Des tactiques autrefois utilisées principalement pour les objectifs du gouvernement – comme l’ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle américaine de 2016 – sont en cours d’adaptation pour atteindre les objectifs de l’entreprise. «Ce sont des affaires plutôt que de la politique», a déclaré M. Nimmo. «Ce n’est pas un pays qui cible un autre pays. Cela ressemble à une opération visant à promouvoir les intérêts d’une grande multinationale – et à le faire contre un État européen. Graphika, qui a fourni des recherches pour l’enquête de la commission sénatoriale du renseignement sur la désinformation russe, a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour identifier qui était derrière l’opération pro-Huawei.