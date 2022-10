Dans une bataille sanglante pour Bakhmut, des mercenaires russes visent un prix symbolique

BAKHMOUT, Ukraine – Le fracas et le rugissement de l’artillerie s’arrêtent rarement dans cette ville de l’est de l’Ukraine. Dans les maisons froides et brisées, les résidents se blottissent à la lueur des bougies et prient pour être en sécurité en nombre. Sur le champ de bataille, les soldats des deux camps meurent en masse.

En infériorité numérique et en infériorité numérique, les troupes ukrainiennes épuisées s’appuient sur des tactiques plus agiles pour résister à la bataille brutale, surveillant les lignes ennemies avec des drones civils alors que des ingénieurs nouvellement recrutés expérimentent des armes personnalisées dans des laboratoires éphémères dans des bâtiments abandonnés à proximité.

“Pour être honnête, nous devons le faire”, a déclaré Vlad, qui supervise les efforts de la 93e brigade pour remettre en état les drones, les mines antichar et d’autres armes afin qu’ils soient plus efficaces. « Les Russes ont les soldats, les fusils, tout. Nous devons être intelligents », a-t-il déclaré.

Au poste de commandement de la 93e brigade, un opérateur de drone a scruté le flux en direct des positions russes qu’il lui renvoyait. Les soldats ont travaillé vite, faisant glisser des obus de mortier dans le canon et les lâchant dans le ciel. Quelqu’un avait griffonné “directeur” sur la chaise de l’opérateur du drone. Plissant les yeux vers l’écran de sa tablette, il attendit une seconde, puis il hocha la tête, et une vague de joie parcourut les hommes.

Mais ceux-ci ressemblaient encore à certains des pires jours de l’unité, a déclaré Dima, leur commandant de 25 ans. Lorsque l’obscurité a enveloppé leur pirogue une nuit plus tôt, les forces russes ont tiré sur eux avec des mortiers et des armes à sous-munitions. “Ce n’est pas la première fois que nous sommes sous le feu, mais c’est différent maintenant”, a déclaré Dima.

Un entrepreneur de 51 ans, Oleksander, avait du sang séché sur le visage suite à un tir de roquette qui a détruit sa maison la nuit précédente. Il n’avait pas d’eau propre pour se laver. Il a dit qu’il avait invité ses voisins, un jeune couple et leur fille, à rester avec lui dans l’appartement, pensant qu’ils seraient plus en sécurité s’ils restaient ensemble.

“La saisie russe de Bakhmut, qui est peu susceptible de se produire étant donné que les forces russes se sont empalées sur de minuscules colonies environnantes pendant des semaines, ne soutiendrait plus un effort plus important pour atteindre les objectifs initiaux de cette phase de la campagne”, conclut le rapport, ” car il ne serait pas soutenu par une avance d’Izyum dans le nord.

Après avoir longtemps nié tout lien avec Wagner, qui a envoyé des mercenaires en Syrie, en Libye, au Mali, au Mozambique et en République centrafricaine, Prigozhin a reconnu le mois dernier avoir créé le groupe. Dans une récente interview auto-publiée, il a affirmé que Wagner menait seul l’assaut contre Bakhmut et a qualifié la situation de “difficile”.

Pour les Ukrainiens, la reddition de Bakhmut donnerait aux Russes une victoire extrêmement symbolique et saperait le récit dominant selon lequel les forces de Moscou perdent régulièrement du terrain et la guerre de Poutine échoue. En théorie, capturer Bakhmut rapprocherait les Russes des plus grands centres urbains de Kramatorsk et Sloviansk, mais il y a peu de preuves que les Russes pourraient faire pression pour eux maintenant.