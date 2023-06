Le gouvernement LDF du Kerala a déclaré dimanche qu’il était préoccupé par l’entrée dans l’état du lait et des produits laitiers de la marque populaire du Karnataka Nandini et a affirmé qu’il s’opposerait fermement à cette décision.

Le ministre d’État chargé de l’élevage, du développement laitier et des coopératives laitières, J Chinchurani, a déclaré que le Kerala avait déposé une plainte auprès du National Dairy Development Board (NDDB) pour résoudre le problème.

« Toute autre mesure sera prise par nous après que NDDB aura eu des discussions avec Nandini », a déclaré le ministre à une chaîne de télévision.

Elle a déclaré que le gouvernement de l’État s’attend à ce que Nandini retire sa décision de vendre son lait et ses produits laitiers au Kerala après l’intervention du Centre dans cette affaire.

Le ministre a déclaré que Nandini, le nom commercial utilisé par la Karnataka Milk Marketing Federation (KMMF), et la Kerala Cooperative Milk Marketing Federation (KCMMF) Milma sont des organisations gérées par le gouvernement et que, par conséquent, lorsque vous vous rendez dans un autre État, l’autorisation de cet État devrait avoir été pris.

Sur la question de Nandini vendant du lait à des tarifs bien inférieurs, autour de Rs 7 de moins, que celui de Milma, le ministre a déclaré que ce n’était pas possible.

Elle a dit qu’auparavant, lorsque le Kerala avait une pénurie de lait, le lait Nandini était vendu ici avec l’autorisation du gouvernement du Karnataka et qu’à l’époque, ses tarifs n’étaient pas bas.

Interrogé sur la position des producteurs laitiers sur la question, le ministre a déclaré que beaucoup avaient pris contact avec le gouvernement et déclaré que seule Milma devrait opérer au Kerala.

Mme Chinchurani a également écarté toute possibilité que Nandini collecte du lait auprès des producteurs laitiers du Kerala, affirmant qu’il existe suffisamment d’organisations laitières fonctionnant sous la loi coopérative dans l’État et qu’elles fournissent toutes du lait à Milma.

« De plus, nous aidons les producteurs laitiers, par le biais de subventions et en augmentant le prix du lait si nécessaire, et nous avons de nombreux autres programmes utiles pour eux à l’avenir », a-t-elle déclaré.

En avril de l’année dernière, la KCMMF avait qualifié de « contraire à l’éthique » la tendance de certaines fédérations nationales de commercialisation du lait à pénétrer de manière agressive sur les marchés en dehors de leurs États respectifs.

Il critiquait la décision du KMMF d’ouvrir ses points de vente dans certaines parties du Kerala pour vendre sa marque de lait Nandini et d’autres produits.

Milma, à l’époque, avait déclaré que cela impliquait une violation totale de l’esprit coopératif sur lequel le secteur laitier du pays s’était organisé au profit de millions de producteurs laitiers.

De telles pratiques, de quelque côté que ce soit, mettront en péril l’esprit des principes coopératifs qui ont longtemps été nourris par le consentement mutuel et la bonne volonté, avait-il déclaré.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)