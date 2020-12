Ce week-end, Sinterklaas – une figure légendaire proche du Père Noël – livrera des cadeaux aux enfants en Belgique et aux Pays-Bas.

Pour de nombreux enfants, l’arrivée de Sinterklaas est le point culminant de l’année. Traditionnellement, il était accompagné d’un assistant noir nommé « Black Pete » – une relique de la traite des esclaves hollandaise au 17ème siècle.

Ce personnage est souvent représenté dans la vraie vie par une personne portant un visage noir – une pratique historique qui remonte à environ 200 ans qui fait référence au moment où quelqu’un (généralement à la peau blanche) peint son visage pour ressembler à une personne noire, qui est considérée comme raciste et beaucoup les gens trouvent profondément offensant.

Mais cette vieille coutume a soulevé des objections et des protestations parmi ceux qui veulent que les assistants au visage noir de Sinterklaas disparaissent le plus tôt possible.

L’une des figures clés des manifestations contre Black Pete est Akwasi, un célèbre rappeur et poète néerlandais.

«Les Black Petes sont inférieurs aux grands Sinterklaas. Ils ont des visages noirs, c’est bien intentionné, mais ça appartient à un musée. Cela fait partie du passé, pas d’aujourd’hui », a-t-il déclaré.

«Il ne s’agit pas seulement de peinture noire mais aussi de lèvres rouges, de cheveux bouclés. C’est vraiment une question de stéréotypes. Les gens n’ont aucune idée à quel point c’est offensant. Ou ils la voient comme une tradition qui doit rester telle qu’elle est. «

La ville d’Amsterdam a demandé à un expert de Sinterklaas, Pam Evenhuis, comment moderniser la tradition.

«À Amsterdam, il y a environ 120 000 à 150 000 enfants. Seulement 40% environ sont blancs, caucasiens. Sinterklaas est pour tout le monde. Si les gens sont dérangés par la présence de Zwarte Piet, nous devons la changer », a-t-il déclaré.

Pour mettre fin à ces stéréotypes pour de bon, Evenhuis a réécrit l’histoire de Sinterklaas, en proposant l’idée de « Chimney Pete » pour remplacer le personnage. Le nouveau conte est devenu un succès et son idée a été adoptée par beaucoup.

«En 2014, n’oubliez pas que plus de 90% de la population néerlandaise ne voulait pas changer Black Pete. Et de nos jours, surtout grâce à l’influence de Black Lives Matter cette année, dans cinq, huit ou dix ans, je suis a assuré que, ou Sinterklaas est assuré, que tout le monde adorera Chimney Pete et que nous l’appellerons simplement Pete », a ajouté Evenhuis.