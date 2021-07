Dans une affaire litigieuse, le Koweït expulse un Jordanien pour protestation

Comme à travers les cheikhs désertiques du golfe Persique, des légions de travailleurs étrangers mal payés du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie du Sud-Est alimentent l’économie du Koweït et servent sa petite population d’un million de citoyens. Les groupes de défense des droits affirment que le système de travail déséquilibré, qui lie le statut de résidence des migrants à leur emploi, rend les expatriés particulièrement vulnérables aux arrestations, expulsions et abus. Lundi, le ministère de l’Intérieur du Koweït a annoncé que le gouvernement avait expulsé plus de 7 800 étrangers au cours du seul premier semestre 2021 pour diverses « violations ».