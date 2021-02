Dans une affaire historique, un tribunal allemand condamne l’ancien agent du renseignement syrien à 4,5 ans pour son implication dans la répression des manifestations de 2011

Un ancien responsable syrien de 44 ans a été condamné à une peine de prison par un tribunal allemand pour des crimes commis dans son pays d’origine. La justice allemande a revendiqué sa compétence sur la base de l’application universelle de la loi contre les crimes graves.

La sentence prononcée dans la ville de Coblence marque la première fois que le principe de la compétence universelle a été utilisé en Allemagne contre une personne qui représentait Damas dans le conflit syrien prolongé. L’accusé, Eyad al-Gharib, a été reconnu coupable d’être complice de crimes contre l’humanité pour avoir aidé le gouvernement à réprimer les manifestations de masse en 2011.

En tant qu’agent de la Direction générale des renseignements syriens, il a rassemblé des militants anti-gouvernementaux dans le quartier de Douma, dans la capitale syrienne, et les a emmenés dans un centre de détention clandestin pour y être interrogés, torturés et parfois tués, ont déclaré les procureurs allemands. Son supérieur à l’époque, identifié comme Anwar Raslan, est actuellement jugé en Allemagne dans une affaire connexe, avec un verdict qui devrait arriver en octobre.

La défense d’Al-Gharib a plaidé pour son acquittement, arguant que la désobéissance aux ordres de Raslan aurait pu entraîner sa propre exécution. La peine de quatre ans et six mois est d’un an plus courte que ce que le parquet a demandé au tribunal.

Les deux anciens responsables des renseignements syriens ont été arrêtés en Allemagne en 2019 dans le cadre d’une opération policière coordonnée. Ils ont quitté le gouvernement syrien dans les premières années du conflit et ont passé du temps dans d’autres pays avant d’arriver dans le pays européen en tant que demandeurs d’asile en 2014 et 2018. Certaines de leurs anciennes victimes les ont reconnues et ont alerté les autorités.

Les opposants au gouvernement syrien espèrent que le succès des poursuites créera un précédent et ouvrira la voie à la responsabilisation d’autres personnes qui auraient commis des crimes au nom de Damas et tenté de trouver refuge sur le sol étranger.

L’affaire n’est pas la première où l’Allemagne a utilisé la compétence universelle pour s’en prendre aux criminels syriens. En 2017, Suliman Al-S., Ancien membre présumé du groupe jihadiste syrien Jabhat al-Nusra, a été condamné par un tribunal de Stuttgart à trois ans et six mois pour sa participation à l’enlèvement en 2013 du ressortissant canadien Carl Campeau. L’homme a été emmené dans une banlieue de Damas et retenu en otage pendant huit mois avant de réussir à s’échapper.

Suliman Al-S. servit de garde à Campeau et fut jugé comme complice pour crimes de guerre. La peine relativement clémente a ensuite été portée à quatre ans et neuf mois, après un appel du parquet.

La compétence universelle en Allemagne a été introduite en 2002 et est réservée aux infractions les plus graves, notamment le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

