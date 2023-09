Dans une affaire électorale, l’équipe du conseiller spécial Jack Smith demande le silence sur Trump : NPR

basculer la légende Jacquelyn Martin/AP

WASHINGTON (AP) — Les procureurs fédéraux demandent une ordonnance qui empêcherait Donald Trump de faire des commentaires « incendiaires » et « intimidants » à l’égard de témoins, d’avocats et d’autres personnes impliquées dans l’affaire pénale accusant l’ancien président de complot visant à renverser l’élection présidentielle de 2020. .

L’équipe du procureur spécial Jack Smith a déclaré dans une requête déposée vendredi qu’une ordonnance aussi « étroite et bien définie » était nécessaire pour préserver l’intégrité de l’affaire et éviter de porter préjudice aux jurés potentiels.

Les procureurs avaient annoncé depuis des semaines leurs inquiétudes concernant les attaques verbales de Trump, mais la demande de vendredi marque la première fois qu’ils proposent une action formelle pour freiner un discours qui, selon eux, risque d’entacher l’affaire et de faire vivre aux agents judiciaires et aux témoins la peur d’être pris pour cible. La requête expose ce que les procureurs considèrent comme une série de déclarations « fausses et incendiaires » sur l’affaire ainsi que des commentaires destinés à intimider ou à harceler les personnes qu’il croit être des témoins potentiels contre lui.

« Depuis que le grand jury a rendu un acte d’accusation dans cette affaire, l’accusé a diffusé à plusieurs reprises et largement des déclarations publiques attaquant les citoyens du District de Columbia, la Cour, les procureurs et les témoins potentiels », ont écrit les procureurs. « Par ses déclarations, l’accusé menace de porter atteinte à l’intégrité de cette procédure et de porter préjudice au jury. »

Ils ont déclaré que la rhétorique de Trump avait déjà eu un impact, notant que les jurés du procès d’un homme reconnu coupable d’avoir participé aux émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole américain ont récemment envoyé une note exprimant leur inquiétude quant au fait qu’il pourrait avoir des informations sur leur identité.

Si l’ordonnance est accordée, Trump serait contraint de limiter considérablement le type de commentaires qu’il fait sur l’affaire, même s’il cherche à transformer ses malheurs criminels – le parquet de Washington est l’un des quatre auxquels il est actuellement confronté – à son avantage politique tout en se présentant. reconquérir la Maison Blanche en 2024. Pourtant, il n’était pas immédiatement clair à quelles sanctions Trump pourrait être confronté s’il ne parvient pas à freiner son discours ou comment la juge, Tanya Chutkan, pourrait imposer même un ordre de silence limité.

Trump n’a montré aucun signe d’adoucissement de ses propos, se plaignant de la motion sur Truth Social peu de temps après son dépôt et réitérant son affirmation selon laquelle le FBI et le ministère de la Justice avaient été « militarisés ». Il a répété ses refrains familiers selon lesquels le président Joe Biden était « tordu » et que Smith était « dérangé ».

« Ils fuient, mentent et poursuivent, et ils ne me permettent pas de PARLER », a écrit Trump.

Plus tard vendredi, dans un discours prononcé lors du dîner du sommet du leadership de Concerned Women for America à Washington, Trump a déclaré que Smith « veut me retirer mes droits en vertu du premier amendement » et « mon droit de parler librement et ouvertement ».

« Ils veulent me faire taire parce que je ne les laisserai jamais vous faire taire », a-t-il déclaré.

Les avocats de Trump s’opposent également à cette demande, ont écrit les procureurs dans leur requête, et un porte-parole de Trump a déclaré dans un communiqué que les procureurs « continuaient de manière corrompue et cynique à tenter de priver le président Trump de ses droits du premier amendement ».

« Ce n’est rien d’autre qu’une ingérence flagrante dans les élections, car le président Trump est de loin le principal candidat dans cette course. Le peuple américain – les électeurs – voit clair dans cette mascarade anticonstitutionnelle et renverra le président Trump à la Maison Blanche », a-t-il ajouté. a déclaré le porte-parole.

Au-delà du strict silence, les procureurs ont également demandé une ordonnance qui empêcherait l’équipe Trump de contacter les résidents du District de Columbia pour mener des sondages, des études de jury et des groupes de discussion sans l’autorisation du juge.

Les efforts visant à affaiblir la confiance dans le système judiciaire, ont écrit les procureurs, reflètent ses attaques contre les élections de 2020, qu’il a faussement affirmé avoir gagnées.

« L’accusé tente maintenant de faire la même chose dans cette affaire pénale : saper la confiance dans le système de justice pénale et porter préjudice aux jurés en lançant des attaques désobligeantes et incendiaires contre les citoyens de ce district, la Cour, les procureurs et les témoins potentiels. » ils ont écrit.

Parmi les déclarations citées par les procureurs dans leur requête, il y a un message sur sa plateforme Truth Social quelques jours après l’acte d’accusation dans lequel Trump écrivait, en toutes lettres majuscules : « Si vous me poursuivez, je m’en prends à vous ! Il a également affirmé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux que les poursuites engagées contre lui étaient « truquées » et qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un procès équitable.

Et il a attaqué en termes personnels les procureurs qui ont porté l’affaire – qualifiant Smith de « dérangé » et son équipe de « voyous » – ainsi que le Chutkan, le juge qui présidait l’affaire.

Le problème a fait surface la semaine dernière avec la révélation par le ministère de la Justice qu’il cherchait à déposer une requête concernant les déclarations publiques « quotidiennes » de Trump dont il craignait qu’elles n’entachent le groupe des jurés. Chutkan a autorisé vendredi les procureurs à déposer publiquement une requête expurgée, avec les noms et les informations d’identification des personnes qui disent avoir été harcelées à la suite des attaques de Trump.

Vendredi également, l’équipe de Smith a repoussé la demande de l’équipe Trump visant à ce que Chutkan se récuse de l’affaire. Les avocats de la défense avaient cité des commentaires antérieurs de Chutkan qui, selon eux, mettaient en doute sa capacité à être juste, mais les procureurs ont répondu qu’il n’y avait aucune raison valable pour qu’elle se retire.