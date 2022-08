Dans une 1ère, la reine ne reviendra pas à Londres pour recevoir Boris Johnson et son successeur

Dans une première, la reine restera en Écosse, où elle prend ses vacances d’été, pour recevoir la semaine prochaine le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson et son successeur, ont annoncé mercredi des responsables royaux.

La monarque de 96 ans tient traditionnellement des audiences avec les premiers ministres sortants et entrants au palais de Buckingham, sa résidence officielle à Londres. Ce sera la première fois en 70 ans de règne que la monarque nomme un nouveau Premier ministre loin du palais de Buckingham.

Les responsables ont déclaré que Johnson se rendrait au château de Balmoral, la maison de vacances d’été de la reine dans les Highlands écossais, pour présenter officiellement sa démission mardi. Son remplaçant – soit la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss, soit l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak, les deux finalistes de la course à la direction du Parti conservateur – fera également le déplacement le même jour et sera invité par la reine Elizabeth à former un nouveau gouvernement.

La reine, qui a célébré son jubilé de platine cette année, a eu des problèmes de mobilité et a annulé certains engagements ces derniers mois. Elle utilise maintenant régulièrement une canne.

Les responsables du palais n’ont pas expliqué le nouvel arrangement, mais les médias britanniques ont rapporté que la décision de la faire rester en Écosse avait été prise pour assurer la certitude du transfert politique.

La reine a passé la majeure partie de la pandémie à Balmoral et a voyagé moins souvent ces derniers temps en raison de ce que le palais a appelé des problèmes de mobilité. (Andrew Milligan/Pool/Reuters)

Interrogé sur l’annonce, Johnson a déclaré mercredi aux journalistes: “Je ne parle pas de mes conversations avec la reine, aucun Premier ministre ne le fait jamais.”

“Mais je peux vous dire que nous ferons certainement en sorte que les arrangements pour le transfert s’adaptent totalement à elle et à ce qu’elle veut.”

La reine a été servie par 14 premiers ministres au cours de son règne, de Winston Churchill dans les années 1950 à Johnson. La nomination officielle du premier ministre fait partie de ses fonctions de chef de l’État.

La monarque a déménagé au château de Windsor, à l’ouest de Londres, au début de la pandémie de coronavirus et y passe désormais la plupart de son temps.

Johnson a annoncé sa démission début juillet après que des scandales éthiques croissants ont renversé son gouvernement. Il est resté en place en tant que Premier ministre par intérim jusqu’à ce que son parti conservateur annonce son successeur lundi.