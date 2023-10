Dans un village abandonné avec piscine, bar et salle de sport bénéficiant de 135 jours de soleil par an… et pourrait être le vôtre pour le prix d’une maison

UN village abandonné entier comprenant 44 maisons est à vendre – et il pourrait être le vôtre pour le même prix qu’une seule maison.

Salto de Castro, dans le nord-ouest de l’Espagne, bénéficie de 135 jours de soleil chaque année et possède son propre hôtel, sa piscine et son bar.

Salto de Castro est abandonné et presque oublié depuis 1989 Crédit : Jam Press/Balles2601/Wikimedia C

Le village entier est désormais sur le marché pour 500 000 £ Crédit : EPA

Personne n’a vécu à Salto de Castro depuis trois décennies, mais tout pourrait désormais vous appartenir.

Ce village presque oublié de la province de Zamora est sur le marché à un prix deux fois supérieur à celui de l’année dernière.

L’ensemble du terrain est à gagner pour 500 000 £, soit le même prix que de nombreuses maisons au Royaume-Uni.

Les acheteurs potentiels s’empareraient de dizaines de maisons, d’un hôtel, d’une église, d’une école, d’un gymnase, de terrains de sport, d’une piscine et même d’une caserne qui abritait autrefois la garde civile.

Le village – situé à deux pas de la frontière avec le Portugal – offre des vues pittoresques sur le fleuve Douro.

Et la région reçoit en moyenne 1 620 heures de soleil chaque année, ce qui équivaut à 135 jours pendant lesquels vous pourriez profiter du soleil espagnol.

Il a été construit dans les années 1940 pour loger les ouvriers et leurs familles qui construisaient le barrage voisin.

L’abandon du village de 400 m² a commencé dans les années 1980 et en 1989, l’usine était fermée et il n’y avait plus d’habitants.

La région autour du village est connue sous le nom d’« Espagne vidée » en raison de ses villes peu peuplées et peu desservies.

L’entité qui rachète Salto de Castro serait éligible aux subventions du gouvernement régional.

Il a été acheté l’année dernière pour 259 000 £ par le magnat de la construction Óscar Torres Gallego – et est maintenant à nouveau sur le marché pour presque le double.

Torres avait élaboré un plan pour rénover le village – situé au cœur de la réserve de biosphère de l’UNESCO Meseta Ibérica – dans le but d’attirer le tourisme rural dans la région.

Après avoir soumis les documents aux autorités, il a ensuite décidé de le mettre en vente en raison de « problèmes personnels ».

Et il y a déjà des intéressés.

L’agent immobilier de Torres, Romuald Rodríguez de Royal Invest, a déclaré : « Jusqu’à présent, nous avons reçu des offres de l’Arabie saoudite et des États-Unis. »

Concernant la forte hausse des prix, Rodríguez a déclaré qu’ils avaient déjà reçu des offres de plus d’un demi-million d’euros, donc l’augmentation est « plus que logique ».

Les propriétaires d’avant Torres avaient acheté le village au début des années 2000 avec le rêve de le transformer en un haut lieu touristique.

Leurs grands projets n’ont pas abouti, mais ils espéraient toujours qu’un tel projet se réaliserait.

Salto de Castro avait déjà été mis en vente pour 1,4 million de livres sterling en 2017.

Et puis le propriétaire a demandé 5,6 millions de livres sterling en 2019.

Sans surprise, aucun acheteur ne s’est manifesté à l’époque.

De nombreux bâtiments ont été vandalisés au fil des années, ce qui a fait chuter la valeur des terrains.

Bien que le prix soit bas, l’acheteur éventuel du village devra débourser beaucoup d’argent pour en faire la destination touristique espérée par ses précédents propriétaires.

Selon Idealista : « L’investissement nécessaire pour rendre le village 100% exploitable et rentable ne dépasserait pas 2 millions d’euros. [£1.7million] ».

Romuald Rodríguez s’occupera de la vente du village dont le prix a doublé depuis l’année dernière Crédit : Royal Invest