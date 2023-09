Dans un US Open à saveur américaine, Madison Keys fait sa déclaration

NEW YORK — Madison Keys a déjà connu du succès à l’US Open, terminant deuxième en 2017 et se qualifiant pour les demi-finales un an plus tard. Elle sait ce que c’est que d’aborder le tournoi avec de grandes attentes.

Mais avant l’événement de cette année, ce sont des compatriotes comme Coco Gauff et Jessica Pegula qui faisaient la une des journaux, toutes deux peut-être prêtes à se battre pour le premier titre majeur de leur carrière respective. Keys, quant à elle, a débuté l’US Open de cette année en tant que tête de série n°17, tout comme son classement mondial.

C’est peut-être pour cette raison que Keys prospère. Du moins, c’est comme ça qu’elle le voit. Elle a renversé de manière impressionnante Pegula en deux sets lundi, 6-1, 6-3, pour se qualifier pour les quarts de finale, sa première fois aussi loin lors du Slam final de l’année depuis cette demi-finale de 2018.

Même si Pegula est arrivée sur une lancée, y compris une victoire à l’Omnium Banque Nationale à Montréal le mois dernier, c’est Keys qui était le bien meilleur joueur dans un stade Arthur Ashe couvert ce jour-là.

« Ces dernières années, je suis arrivé et peut-être n’ai-je pas eu le parcours que je voulais avoir », a déclaré Keys, qui a été éliminé au troisième tour l’année dernière et au premier tour en 2021. « Cette année (je’ ve) j’ai honnêtement essayé de ne pas avoir d’attentes, de simplement sortir jouer au tennis et de me concentrer là-dessus. Heureusement, je suis en quarts de finale ici.

Keys a été dominant dès le début, brisant Pegula dès le premier match et ne regardant pratiquement jamais en arrière. Elle a battu Pegula une deuxième fois pour remonter 5-1, puis a servi le premier set.

Dans la seconde, Keys a pris une avance de 3-2 en brisant Pegula pour la troisième fois. Pegula s’est cassé le dos tout de suite – juste le deuxième jeu de service que Keys a perdu dans le tournoi – mais Keys a répondu pour égaliser le set, 3-3, avant de clôturer le match en une heure et une minute.

Pegula, tête de série n°3 et Américaine la mieux classée, a été visiblement agacée à certains moments tout au long du match. Elle a laissé tomber sa raquette de frustration après avoir tiré un revers dans le filet au deuxième set, puis a tiré une balle dans le mur du fond.



Jessica Pegula est arrivée à l’US Open en tant qu’Américaine la mieux classée. Mais ses espoirs de titre majeur se sont terminés précipitamment lundi contre Madison Keys. (Matthieu Stockman / Getty Images)

Elle avait des raisons d’être déçue d’elle-même. Elle n’a réussi à réaliser que 55 pour cent de ses premiers services, n’a remporté que 35 pour cent de ses points sur son deuxième service et a commis 20 fautes directes contre seulement six gagnants.

Keys était bien plus au top de son jeu, avec 21 gagnants pour 19 fautes directes. Elle avait un pourcentage de premiers services de 71 et a remporté 77 pour cent de ces points.

« J’ai l’impression qu’aujourd’hui (j’étais) vraiment concentré sur la nécessité de garder les rallyes courts simplement parce que Jess est si bonne », a déclaré Keys, « et plus le rallye est long, plus Jess semble s’améliorer. J’essayais simplement de me concentrer sur la frappe de la meilleure balle possible lors des une ou deux premières balles des échanges.

Cela sonnait vrai, puisque Keys a remporté 44 des 74 points sur des échanges qui ont duré quatre points ou moins.

Si Keys veut remporter son premier titre du Grand Chelem ici, six ans après avoir perdu contre Sloane Stephens lors d’une finale 100% américaine, le chemin ne sera pas facile. Keys affrontera la championne de Wimbledon 2023 Marketa Vondrousova, tête de série n°9, en quarts de finale de mercredi après que Vondrousova ait battu Peyton Stearns, 21 ans, originaire de l’Ohio – le dernier joueur non tête de série restant dans le tirage au sort – lundi, 6-7 (3). 6-3, 6-2.

« Je pense qu’elle a un style unique parce qu’elle équilibre le fait d’être un peu plus délicate et des choses comme ça, mais elle a aussi une assez bonne puissance et une assez bonne finesse », a déclaré Keys.

Si Keys dépasse Vondrousova, la championne de l’Open d’Australie de cette année et tête de série n°2 Aryna Sabalenka ou la triple finaliste majeure et tête de série n°5 Ons Jabeur pourraient attendre en demi-finale. Gauff – le phénomène américain de 19 ans, sixième tête de série choisi par beaucoup pour remporter le tournoi – pourrait être l’adversaire en finale.

Quant à Pegula, le natif de Buffalo, âgé de 29 ans, n’a toujours jamais dépassé les quarts de finale d’un Grand Chelem. Elle a participé à l’US Open de cette année après avoir atteint les quarts de finale majeurs à six reprises au cours des trois dernières années.

Cela a été un US Open solide pour le contingent américain. Il restait quatre joueurs américains dans les tirages au sort du simple masculin et féminin au début du quatrième tour. Chez les hommes, la tête de série n°9 Taylor Fritz, la tête de série n°10 Frances Tiafoe et le non-tête de série Ben Shelton se sont tous qualifiés pour les quarts de finale. Aucun Américain n’a remporté le tournoi en simple depuis Andy Roddick en 2003. Keys et Gauff, qui ont gagné dimanche après-midi, sont désormais les seules Américaines restantes. Elles tentent toutes deux de devenir la première Américaine à remporter le titre féminin ici depuis la victoire de Stephens sur Keys en 2017.

Un an après cette défaite, c’est Naomi Osaka qui a éliminé Keys des demi-finales, lui refusant ainsi une chance de revenir en finale. Quelques années plus tard, elle se trouve dans un état d’esprit différent de celui d’alors. Et cela contribue à alimenter son succès.

« La santé mentale est définitivement bien meilleure lorsque je joue avec des attentes moindres et que je ne me mets pas autant de pression », a déclaré Keys, « et que j’ai simplement une meilleure approche du jeu. »

(Photo du haut : Kena Betancur / AFP via Getty Images)