Dans un rare échange de prisonniers avec les États-Unis, le Venezuela libère 7 Américains pour 2 proches du président Maduro

Le Venezuela a libéré samedi sept Américains emprisonnés dans le pays sud-américain en échange de la libération de deux neveux de l’épouse du président Nicolas Maduro qui avaient été emprisonnés pendant des années par les États-Unis pour trafic de drogue, a déclaré un haut responsable américain.

L’échange des Américains, dont cinq dirigeants pétroliers détenus pendant près de cinq ans, est le plus grand échange de citoyens détenus jamais réalisé par l’administration Biden.

“Nous sommes soulagés et heureux d’accueillir aujourd’hui dans leurs familles sept Américains détenus à tort depuis trop longtemps au Venezuela”, a déclaré Joshua Geltzer, conseiller adjoint à la sécurité intérieure.

Cela équivaut à un rare geste de bonne volonté de la part de Maduro alors que le leader socialiste cherche à reconstruire ses relations avec les États-Unis après avoir vaincu la plupart de ses adversaires nationaux. L’accord fait suite à des mois de diplomatie clandestine du principal négociateur en otages de Washington et d’autres responsables américains – des pourparlers secrets avec un grand producteur de pétrole qui sont devenus plus urgents après que les sanctions contre la Russie ont exercé une pression sur les prix mondiaux de l’énergie.

Parmi les personnes libérées figurent cinq employés de Citgo, basé à Houston – Tomeu Vadell, Jose Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo et Jose Pereira – qui ont été attirés au Venezuela juste avant Thanksgiving en 2017 pour assister à une réunion au siège de la société mère, état -le géant pétrolier PDVSA. Une fois sur place, ils ont été emmenés par des agents de sécurité masqués qui ont fait irruption dans une salle de conférence de Caracas.

De gauche à droite : les dirigeants de Citgo Oil Jose Pereira, Gustavo Cardenas, Jorge Toledo, Jose Luis Zambrano, Tomeu Vadell et Alirio Zambrano sont montrés à Caracas sur cette photo non datée publiée sur Twitter en juin 2020. (Jorge Arreaza/Ministère des Affaires étrangères du Venezuela/Twitter/Associated Press)

Matthew Heath, un ancien caporal de la Marine américaine du Tennessee qui a été arrêté en 2020 à un barrage routier au Venezuela pour ce que le Département d’État a qualifié d’accusations d’armes “spécieuses”, et Osman Khan, un homme de Floride qui a été arrêté en janvier, ont également été libérés.

En retour, les États-Unis ont libéré Franqui Flores et son cousin, Efrain Campo, tous deux neveux de la “première combattante” Cilia Flores, comme Maduro a appelé sa femme. Les hommes ont été arrêtés en Haïti lors d’une piqûre de la Drug Enforcement Administration en 2015 et immédiatement emmenés à New York pour y être jugés. Ils ont été condamnés l’année suivante dans une affaire très chargée qui a jeté un regard dur sur les accusations américaines de trafic de drogue aux plus hauts niveaux de l’administration de Maduro.

Les deux hommes ont été graciés par le président américain Joe Biden avant leur libération.

L’administration Biden a subi des pressions pour faire plus pour ramener chez elle la soixantaine d’Américains qui, selon elle, sont retenus en otage à l’étranger ou détenus à tort par des gouvernements étrangers hostiles.

Alors que l’accent est mis en grande partie sur la Russie, où les États-Unis ont jusqu’à présent tenté en vain d’obtenir la libération de la star de la WNBA Brittney Griner et d’un autre Américain, Paul Whelan, le Venezuela détient le plus grand contingent d’Américains soupçonnés d’être utilisés comme monnaie d’échange.

Maduro, le président du Venezuela, et sa femme rendent hommage à leurs partisans lors d’une marche marquant la Journée de la jeunesse, à Caracas le 12 février. (Matias Delacroix/Associated Press)

Au moins quatre autres Américains sont toujours détenus au Venezuela, dont deux anciens bérets verts impliqués dans une tentative bâclée d’évincer Maduro en 2019, et deux autres hommes qui, comme Khan, ont été arrêtés pour être entrés illégalement dans le pays depuis la Colombie voisine.

L’administration Biden n’a pas libéré un autre prisonnier longtemps recherché par Maduro : Alex Saab, un homme d’affaires initié que le Venezuela considère comme un diplomate et les procureurs américains comme un facilitateur du régime corrompu. Saab a combattu l’extradition du Cap-Vert, où il a été arrêté l’année dernière lors d’une escale en route vers l’Iran, et attend maintenant son procès devant le tribunal fédéral de Miami pour avoir détourné des millions de dollars dans des contrats d’État.

Les dirigeants du secteur pétrolier ont été reconnus coupables de détournement de fonds l’année dernière lors d’un procès entaché de retards et d’irrégularités. Ils ont été condamnés à entre huit et 13 ans de prison pour une proposition jamais exécutée de refinancer des milliards en obligations de la compagnie pétrolière.

Maduro les avait alors accusés de “trahison”, et la Cour suprême du Venezuela a confirmé leurs longues peines plus tôt cette année. Les hommes ont tous plaidé non coupables et le Département d’État les a considérés – ainsi que les deux autres Américains libérés samedi – comme détenus à tort.