Dans un procès, RFK Jr. veut que son nom soit collé sur les bulletins de vote du Wisconsin

Les responsables électoraux du Wisconsin sont alarmés par une demande de l’ancien candidat à la présidence Robert Kennedy Jr. qui pourrait les forcer à appliquer des autocollants pour masquer son nom sur des millions de bulletins de vote, avertissant qu’il serait très compliqué de mettre les autocollants correctement et que cela pourrait bloquer les travaux le jour du scrutin.

La Commission électorale du Wisconsin a rejeté le 27 août la demande de Kennedy de faire retirer son nom du bulletin de vote, invoquant une loi de l’État qui stipule que les candidats qualifiés doivent apparaître sur le bulletin de vote à moins qu’ils ne décèdent. Mais Kennedy a demandé à un tribunal d’ordonner que son nom soit retiré du bulletin de vote ou recouvert d’un autocollant, une tâche qui devrait être supervisée par des greffiers municipaux de l’État.

Cette demande est désormais devant une cour d’appel conservatrice à Waukesha et pourrait se retrouver devant la Cour suprême du Wisconsin, à moins de sept semaines de l’élection du 5 novembre.

Lorsqu’il a annoncé son retrait le 23 août et soutenu l’ancien président Donald Trump, Kennedy a déclaré qu’il chercherait à faire retirer son nom dans les États clés pour éviter de diviser les votes républicains et aider les démocratesIl a réussi dans certains États et a échoué dans d’autres.

Dans le Wisconsin, les employés ont imprimé des centaines de milliers de bulletins de vote avec le nom de Kennedy et en ont déjà envoyé un grand nombre aux électeurs par correspondance.

Kennedy demande que des autocollants soient apposés uniquement sur les bulletins de vote qui n’ont pas encore été envoyés. Mais les recouvrir d’autocollants pourrait prendre 30 secondes, a déclaré un avocat de la Commission électorale du Wisconsin. Cela pourrait représenter des dizaines de milliers d’heures de travail pour les responsables électoraux locaux de l’État.

Les avocats de la commission ont également fait écho aux inquiétudes de nombreux greffiers qui ont déclaré que la demande de Kennedy pourrait entraîner des erreurs de vote importantes et des dysfonctionnements des machines à voter.

L’obligation d’utiliser des autocollants serait un « cauchemar logistique et administratif », a déclaré le greffier du comté de Wood, Trent Miner, un républicain, dans une déclaration au tribunal. Il a ajouté que cela pourrait augmenter le risque qu’un dépouilleur interprète mal un bulletin de vote.

« Avec plus de 1 800 secrétaires municipaux dans tout l’État, l’uniformité de l’emplacement des autocollants devient un véritable problème », a déclaré Miner. « Un mauvais placement des autocollants entraînerait une erreur et renverrait le bulletin de vote à l’électeur, sans qu’il soit comptabilisé, semant à nouveau la méfiance dans le décompte et l’administration de l’élection. »

Le greffier du comté de Dane, Scott McDonell, un démocrate, a déclaré dans une déclaration au tribunal que les dysfonctionnements causés par les autocollants « pourraient entraîner des retards importants dans le décompte des bulletins de vote et conduire à une éventuelle privation du droit de vote de plusieurs électeurs ».

L’affaire Kennedy a été portée devant la cour d’appel de Waukesha après que la Commission électorale du Wisconsin et un tribunal inférieur ont rejeté sa demande de retrait du bulletin de vote. Jeudi, la commission a demandé à la Cour suprême du Wisconsin de se saisir directement de l’affaire. Cette demande est en attente.

Alors que l’affaire avançait, la cour d’appel a demandé mercredi aux représentants de Kennedy et de la commission électorale : « Est-ce important que les bulletins de vote portant des autocollants n’aient pas été testés avec du matériel de vote ? »

« Non, cela n’a pas d’importance », ont répondu les avocats de Kennedy. « Nous devons partir du principe que cela est possible. »

Ils ont ajouté que les employés ne faisaient que spéculer lorsqu’ils disaient que les autocollants pourraient causer des problèmes parce qu’ils ne les avaient pas testés.

La secrétaire de Sun Prairie, Elena Hilby, s’est inquiétée de la perspective d’apposer des autocollants sur les bulletins de vote sans les tester au préalable. « Nous n’enverrons jamais de bulletins de vote qui n’ont pas été testés, point final », a déclaré Hilby à Votebeat. « Oh, mon Dieu, pourriez-vous imaginer compter à la main ce soir-là quand nous découvrirons que les tabulateurs ne peuvent pas le lire ou quelque chose comme ça ? »

Quant au traitement d’un mélange de bulletins de vote – certains avec des autocollants et d’autres sans – Hilby a déclaré : « Cela me ferait peur d’avoir deux types de bulletins différents en circulation et de savoir que mes machines pourraient réagir d’une manière à un bulletin sans autocollant et d’une manière différente à un bulletin avec autocollant. »

Election Systems & Software, un important fournisseur d’équipements de vote dans le Wisconsin, a déclaré que ses machines dans l’État ne sont pas testées pour gérer de grands volumes de bulletins de vote avec des autocollants dessus, car les directives fédérales n’exigent pas de tels tests.

En fait, les étiquettes adhésives ne sont pas couvertes par les garanties ou les plans de service d’ES&S, a déclaré Katina Granger, responsable des relations publiques d’ES&S. Les clients seraient responsables du paiement des réparations des équipements qui fonctionnent mal en raison de l’utilisation d’autocollants, a déclaré Granger.

Des autocollants imprimés ont déjà été utilisés dans le passé lors de certaines élections ailleurs dans le pays pour des campagnes de vote par correspondance, généralement pour empêcher les électeurs de faire des fautes d’orthographe dans les noms des candidats, mais en plus petit nombre. La demande de Kennedy concernerait jusqu’à 4 millions de bulletins de vote.

Les greffiers n’ont pas eu le temps de procéder à des tests avec des autocollants appliqués sur les bulletins de vote, a déclaré Miner, le greffier du comté de Wood, dans une déclaration au tribunal.

Outre les erreurs de vote, a-t-il déclaré, « les autocollants pourraient tomber, se coincer ou bloquer le matériel de vote, créant ainsi des conséquences imprévues en raison de leur non-fonctionnement ». [Election Day] nécessitant plus tard un entretien et des réparations coûteux. »

« Il suffirait », a-t-il poursuivi, « qu’une petite partie de l’autocollant se détache lors du scanner pour le rendre inutilisable pendant toute la journée du scrutin. »

