Dans un premier zodiaque portant une pièce trouvé au large des côtes d’Israël

Les experts disent que la pièce a été frappée à Alexandrie, en Égypte, sous le règne de l’empereur romain Antoninus Pius, qui a régné entre les années 138 et 161 après JC. Elle fait partie d’une série de 13 pièces représentant les 12 signes du zodiaque et l’un des signes du zodiaque entier. la roue.

“Ces découvertes, qui ont été perdues en mer et ont disparu de la vue pendant des centaines et des milliers d’années, ont été remarquablement bien conservées”, a déclaré Jacob Sharvit, directeur de l’unité d’archéologie maritime de l’Autorité des antiquités d’Israël. Il a déclaré que certaines de ces découvertes sont rares et complètes “des pièces du puzzle historique du passé du pays”.