Dans un premier temps, un vaccin contre le VIH déclenche des anticorps rares et insaisissables chez des patients humains

Un VIH Le vaccin est un pas de plus vers la réalité après un essai sur l’homme qui a produit des anticorps rares et insaisissables, rapporte une nouvelle étude.

De nombreux obstacles s’opposent à la mise au point d’un vaccin efficace contre le VIH. Le virus est passé maître dans l’art de l’évasion, esquivant le système immunitaire en s’enrobant de sucres qui ressemblent à ceux produits par le corps, a déclaré Dr Barton Haynes , responsable du récent essai et directeur du Duke Human Vaccine Institute. Le virus mute également rapidement, changeant de forme, de sorte que le système immunitaire a du mal à se fabriquer. anticorps qui peut s’en emparer.

Un objectif majeur du développement d’un vaccin contre le VIH est de déclencher la production d’anticorps largement neutralisants, qui s’accrochent à des parties de l’enveloppe externe du virus, ou enveloppe, qui sont très similaires entre les différentes souches du VIH. Cela rend les anticorps protecteurs contre une grande variété de souches, quelle que soit la façon dont elles mutent.

Le défi est que « ces anticorps, naturellement lors d’une infection, sont très rares à trouver », a déclaré Thomas Espoir , professeur de biologie cellulaire et du développement qui étudie le VIH à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern. « Il faut quelques années d’infection réelle pour produire ces anticorps », a déclaré Hope, qui n’a pas participé à la nouvelle étude mais a collaboré avec certains de ses auteurs dans le passé.

Les vaccins fonctionnent généralement en provoquant une réaction immunitaire similaire à celle observée lors d’une infection réelle. Mais dans le cas du VIH, les développeurs de vaccins doivent accélérer considérablement le processus, en produisant des anticorps en quelques semaines, ce qui prendrait habituellement des années pour apparaître.

Maintenant, dans une étude publiée vendredi 17 mai dans la revue Cellule les scientifiques ont démontré que cet exploit est possible chez l’homme.

« Nous rassemblons des preuves de concept selon lesquelles un vaccin pourrait être fabriqué », a déclaré Haynes à Live Science. « Nous devons amadouer le système immunitaire, le guider d’une manière que nous n’avons jamais eu à faire. »

Dans l’essai, les chercheurs ont ciblé une protéine intégrée dans l’enveloppe du VIH, plus précisément une partie de la protéine appelée région externe proximale de la membrane (MPER). Les anticorps convoités qui ciblent MPER se lient à la fois au squelette de cette protéine et à la membrane graisseuse dans laquelle elle est intégrée.

« Ceux-ci sont très inhabituels car ils lient deux choses à la fois », a déclaré Haynes, ce qui donne aux anticorps une forme étrange. Pour fabriquer des anticorps de la bonne forme, les cellules immunitaires doivent détecter des mutations génétiques au fil du temps, suite à une exposition à un agent pathogène. Mais pour des raisons qui ne sont pas entièrement comprises, les mutations nécessaires à la production d’anticorps contre MPER et des cibles similaires n’arrive que très rarement .

L’idée derrière le nouveau vaccin est de rendre ces mutations plus probables en exposant le système immunitaire à une série de substances déclenchant des réactions. Ces substances, ou immunogènes, contiennent de courts extraits de protéines et des bulles de graisse. « Ce que nous apprenons à faire, c’est concevoir des immunogènes capables de sélectionner très efficacement ces mutations rares », a déclaré Haynes.

Cette stratégie a été démontrée dans divers modèles animaux et premières études humaines qui visait des cibles autres que le MPER. Ces études précédentes ont réussi à convaincre les cellules immunitaires de produire des précurseurs des anticorps finaux souhaités – mais le nouvel essai représente la première fois que les anticorps de l’objectif final sont atteints chez l’homme.

« Cela soutient l’ensemble du concept », a déclaré Hope à Live Science. « Beaucoup s’inquiètent si cela est possible », c’est pourquoi la nouvelle étude donne du crédit à cette stratégie itérative de vaccination contre le VIH.

L’essai comprenait 20 volontaires séronégatifs. Quinze ont reçu deux doses de vaccin, espacées de deux mois, tandis que les cinq autres ont reçu une troisième dose quatre mois après la deuxième. Les tests ont montré que deux doses de vaccin déclenchaient une réponse robuste des cellules immunitaires et déclenchaient la production d’anticorps largement neutralisants. L’équipe a en outre confirmé la présence de ces anticorps dans le groupe à trois doses en analysant de près leurs cellules immunitaires.

L’objectif initial de l’essai était que tout le monde reçoive quatre doses, mais il a été interrompu après qu’un participant ayant reçu trois doses ait eu une réaction allergique grave à un ingrédient du vaccin appelé polyéthylène glycol (PEG). Le PEG aide à stabiliser certains types de vaccins dans l’organisme, mais rarement, les patients peuvent y réagir . Les chercheurs ont désormais reformulé le vaccin sans PEG et testeront bientôt la nouvelle version.

Ce n’est qu’une étape vers la mise au point d’un vaccin efficace contre le VIH, a souligné Haynes. Le vaccin idéal induirait quatre types différents d’anticorps largement neutralisants, c’est-à-dire des anticorps anti-MPER plus trois autres types. Cela permettrait d’empêcher le VIH d’échapper à la protection du vaccin. De plus, les anticorps doivent être produits en grande quantité et rester longtemps dans l’organisme.

« C’est un bon point de départ et on peut s’en inspirer et le combiner avec le travail d’autres personnes », a déclaré Hope à propos du récent procès. Il a ajouté qu’il espère que cette stratégie vaccinale portera ses fruits, compte tenu du potentiel qu’elle a montré jusqu’à présent. Hope étudie le VIH depuis la fin des années 1980.

« J’aimerais vraiment voir la fin de ce virus », a-t-il déclaré. « Il finira par perdre, mais j’aimerais le voir perdre. »