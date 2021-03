Mardi, Uber a déclaré qu’il reclasserait plus de 70000 conducteurs en Grande-Bretagne en tant que travailleurs qui recevraient un salaire minimum, une indemnité de vacances et un accès à un régime de retraite. La décision, a déclaré Uber, est la première fois que la société accepte de classer ses chauffeurs de cette manière, et elle fait suite à une décision historique de la Cour suprême britannique le mois dernier selon laquelle les chauffeurs d’Uber avaient droit à plus de protections.

