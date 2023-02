Dans un premier temps, le vaccin COVID est ajouté au calendrier de vaccination des adultes

Le calendrier complet des vaccins est publié simultanément le 10 février dans les deux Annales de médecine interne et les CDC Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité.

Plus d’information

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis en ont plus sur le rappel COVID mis à jour.

SOURCES : Sandra Adamson Fryhofer, MD, agente de liaison, Comité consultatif sur la pratique de l’immunisation ; Aaron Glatt, MD, chef, maladies infectieuses et épidémiologiste hospitalier, Mount Sinai South Nassau, Oceanside, NY, et professeur de médecine, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York City ; Annales de médecine interne, 10 février 2023, en ligne