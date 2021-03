Aujourd’hui, des chercheurs de la Penn State University aux États-Unis ont, pour la première fois, étudié la question sous un angle différent. Ils se sont concentrés sur les personnes exposées à un stress nul ou minime et ont cherché à savoir si ces personnes étaient en meilleure santé. «L’hypothèse a toujours été que le stress est mauvais. J’ai pris du recul et j’ai pensé, qu’en est-il des personnes qui déclarent ne jamais avoir de stress? Mon travail précédent s’est concentré sur les personnes qui ont des niveaux de stress plus élevés par rapport à des niveaux de stress inférieurs, mais je ne me suis jamais demandé à quoi cela ressemblait si les gens ne ressentaient pas de stress. Sont-ils les plus sains de tous? », Explique l’auteur principal de l’étude, David M. Almeida.

Qui aurait cru? Pour la première fois, une étude a mis en évidence certains aspects positifs du stress, qui pourraient potentiellement bénéficier au cerveau. La recherche révèle que les personnes qui ne subissent jamais – ou rarement – des facteurs de stress peuvent être plus susceptibles d’avoir une fonction cognitive inférieure. Pendant des décennies, le stress a fait l’objet de nombreuses recherches, qui ont continuellement – et à juste titre – mis en évidence ses effets négatifs sur la santé. Des maux de tête aux problèmes de peau, en passant par les troubles digestifs, l’anxiété, l’irritabilité ou même les effets sur le mode de vie, les conséquences du stress sont nombreuses et variées et ne sont généralement pas une bonne nouvelle pour la santé des gens.

