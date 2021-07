Une équipe de scientifiques de l’Institut indien de technologie des bioressources de l’Himalaya (IHBT) et du Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CISR) a réussi à faire pousser un fruit qui n’était auparavant cultivé qu’en Chine. Le fruit du moine (Siraitia grosvenorii) est un fruit très nutritif et sucré avec très peu de calories. Les scientifiques ont commencé la culture expérimentale du fruit en plantant 50 plants à Naggar Tehsil à Kullu. Le Bureau national des ressources phytogénétiques, une branche du Conseil indien de la recherche agricole, a facilité l’importation de semences en provenance de Chine en mars 2018. À la suite de cela, les scientifiques ont mené des recherches approfondies en tenant compte de divers facteurs tels que le matériel de plantation, les pratiques de culture, les techniques de fructification, et la gestion post-récolte.

Sanjay Kumar, directeur de l’IHBT, a déclaré : « L’Himachal Pradesh a des conditions agro-climatiques très appropriées (température moyenne annuelle de 16 à 20 degrés Celsius. Par conséquent, cela devient un environnement favorable pour une plante telle que le fruit du moine.) Le fruit est originaire de Chine et est connu sous le nom de Luohan Guo, du nom des moines qui l’ont cultivé.Cependant, il n’est toujours pas possible pour les pays voisins de cultiver commercialement le fruit, malgré la proximité, en raison des mauvaises techniques agricoles et des connaissances scientifiques, a rapporté HT.

« Compte tenu de l’immense importance des édulcorants naturels non nutritifs et des diverses conditions agro-climatiques en Inde, nous avons introduit les graines à Kullu », a déclaré le DrProbir Kumar Pal, scientifique principal, IHBT, selon le rapport quotidien Pioneer.

L’Inde compte le plus grand nombre de personnes diabétiques au monde et le pays est qualifié de « capitale mondiale du diabète ». On s’attend à ce que ce nombre atteigne 80 millions d’ici 2030. Pour un pays comme l’Inde, le Monkfruit est un fruit merveilleux. En raison de sa faible teneur en calories et de son goût sucré, il peut être considéré comme une alternative saine au sucre.

Cette recherche innovante pourrait aider à résoudre le problème du diabète de type 2 qui pourrait devenir plus gênant pour la population indienne dans les années à venir. De plus, si la culture expérimentale aboutit à un succès, le fruit sera bientôt cultivé et vendu commercialement en Inde.

