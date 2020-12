WASHINGTON (AP) – Pour la première fois, une vague de fond de républicains de premier plan a déclaré lundi que le démocrate Joe Biden était le vainqueur de l’élection présidentielle, abandonnant essentiellement l’assaut du président Donald Trump sur le résultat après que le collège électoral ait certifié le vote.

Les États affirmant les résultats, les républicains ont été confrontés à un choix crucial: déclarer Biden président élu, comme le montre le décompte, ou rester silencieux alors que Trump mène une campagne potentiellement dommageable pour annuler l’élection.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Était silencieux sur la question lundi. Mais un certain nombre de sénateurs ont dit que le moment était venu.

« À un moment donné, vous devez faire face à la musique », a déclaré le sénateur John Thune du Dakota du Sud, le deuxième leader du GOP. «Une fois que le Collège électoral a réglé la question aujourd’hui, il est temps que tout le monde passe à autre chose.»

Le sénateur Roy Blunt du Missouri, président du comité inaugural, a déclaré que le panel « traitera désormais avec le vice-président Biden en tant que président élu ».

La semaine dernière, les républicains du comité d’inauguration avaient refusé de le faire publiquement. Il a déclaré que le vote de lundi au collège électoral «était significatif».

Le sénateur du Texas GOP, John Cornyn, a déclaré qu’à moins de nouvelles contestations judiciaires, il semble que Biden sera président.

«C’est en quelque sorte la nature de ces élections. Vous devez avoir un gagnant. Vous devez avoir un perdant », a déclaré Cornyn, ajoutant qu’une fois que les arguments juridiques de Trump sont épuisés,« Joe Biden est sur la bonne voie pour devenir président des États-Unis.

Le revirement intervient près de six semaines après le jour du scrutin. De nombreux républicains ont passé le temps en silence, permettant à Trump de relever un défi sans précédent au système de vote chéri de la nation.

Certains législateurs du GOP ont promis de porter le combat jusqu’au 6 janvier, lorsque le Congrès vote pour accepter ou rejeter les résultats du Collège électoral. D’autres ont déclaré que les batailles juridiques de Trump devraient se poursuivre le jour de l’inauguration, le 20 janvier.

«C’est une voie très, très étroite pour le président», a déclaré le sénateur Lindsey Graham, RS.C., un allié de premier plan de Trump. « Mais cela dit, je pense que nous allons laisser ces défis juridiques se dérouler. »

L’histoire continue

Les historiens et les responsables électoraux ont averti que les allégations non fondées de Trump sur la fraude électorale menaçaient d’éroder la confiance des Américains dans le système électoral, et que les législateurs ont la responsabilité sous serment d’office de défendre la Constitution.

«La campagne pour renverser le résultat est une chose dangereuse», a déclaré Julian Zelizer, professeur d’histoire et de politique publique à Princeton.

« C’est une opération républicaine, pas une opération présidentielle », a déclaré Zelizer. «Sans leur silence, il ne pourrait pas faire ce qu’il fait.

Trump tente de rejeter les bulletins de vote de milliers d’Américains, en particulier ceux qui ont voté par correspondance, dans des dizaines de poursuites qui ont pour la plupart échoué. Son équipe juridique dénonce des irrégularités, même si le procureur général William Barr, qui a brusquement démissionné lundi, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude généralisée qui modifierait les résultats des élections. Les responsables électoraux de l’État, y compris les républicains, ont déclaré que l’élection était juste et valable.

Portant un coup décisif aux efforts juridiques de Trump, la Cour suprême a refusé la semaine dernière de se saisir de deux de ses affaires contestant le processus électoral dans des États clés.

L’ancien chef du Sénat du GOP, Trent Lott, a déclaré lundi qu’il y avait peu de raisons pour que Trump poursuive le combat.

« Je ne vois pas beaucoup de pistes pour le président », a déclaré Lott dans une interview. « Une fois que le collège électoral aura voté, la plupart des gens reconnaîtront Joe Biden comme président élu. »

L’ancien président de la Chambre, John Boehner, un républicain, a également déclaré qu’il était clair que Biden était le gagnant, déclarant dans un forum le mois dernier que «l’élection est terminée, dans l’esprit de tout le monde sauf Donald Trump.

Avant lundi, seule une poignée d’élus républicains actuels au Congrès avait reconnu Biden comme président élu. Encore moins ont tendu la main pour le féliciter.

Parmi les sénateurs GOP, Susan Collins, Mitt Romney et Lisa Murkowski ont été les plus francs en déclarant Biden vainqueur.

D’autres ont déclaré qu’ils attendaient le vote du collège électoral, qui est normalement une étape de routine dans le processus électoral mais a été amplifié par le refus de Trump de concéder.

« Bien que j’aie soutenu le président Trump, le vote du collège électoral aujourd’hui indique clairement que Joe Biden est désormais président élu », a déclaré le sénateur Rob Portman, R-Ohio, dans un communiqué.

«L’élection présidentielle est terminée», a déclaré le sénateur Lamar Alexander, R-Tenn.

Pourtant, de nombreux républicains au Congrès soutiennent les batailles juridiques de Trump. La semaine dernière, 120 républicains de la Chambre ont signé le procès raté du Texas, demandant à la Cour suprême de se saisir de l’affaire visant à rejeter les résultats des élections dans les États swing de Pennsylvanie, du Michigan, du Wisconsin et de la Géorgie.

Le sénateur GOP Ted Cruz du Texas, qui s’est porté volontaire pour plaider l’affaire devant la Cour suprême, tenait lundi une assemblée publique par téléphone appelant à «participer à la lutte pour défendre l’intégrité» de l’élection.

Un républicain de la Chambre, le représentant Mo Brooks de l’Alabama, a promis de contester les résultats du Collège électoral le 6 janvier, lorsque le Congrès convoquera une session conjointe pour recevoir les résultats.

À ce moment-là, toute contestation au Congrès devrait être soulevée par au moins un membre de la Chambre et du Sénat. On ne sait pas si un sénateur du GOP se joindra à la défense. Il semble hautement improbable qu’il y ait suffisamment de soutien du Congrès pour renverser l’élection.

Le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a déclaré lundi que c’était comme si Biden devait gagner «encore et encore et encore» avant que les républicains ne l’acceptent.

De nombreux républicains ne veulent pas déclarer Biden vainqueur pour les mêmes raisons qu’ils ont évité de tenir tête à Trump pendant sa présidence.

Le président reste populaire chez lui et ils hésitent à le croiser ou à risquer des représailles publiques de sa part sur Twitter et au-delà. Alors que Trump se prépare à quitter ses fonctions, ses partisans sont les électeurs dont les législateurs ont besoin pour leurs propres réélections.

Le représentant Alex Mooney, RW.Va., a présenté une résolution au Congrès la semaine dernière suggérant que personne ne soit déclaré président élu tant que toutes les enquêtes ne sont pas terminées. Il l’a proposé après que les électeurs l’aient confronté le mois dernier, lui demandant de faire plus pour soutenir Trump.

Surplombant leurs calculs, le second tour des élections en Géorgie le 5 janvier décidera du contrôle du Sénat. Les sénateurs sortants du GOP, David Perdue et Kelly Loeffler, ont besoin du soutien de Trump pour défendre leurs sièges contre les challengers démocrates Jon Ossoff et Rafael Warnock.