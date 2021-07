Dans un premier temps, des femmes soldats surveillent la sécurité à La Mecque pendant le Haj

Inspirée par la carrière de son défunt père, Mona a décidé de rejoindre l’armée et le premier groupe de femmes soldats saoudiennes à travailler dans les sites les plus saints de l’Islam, où elles contribuent à sécuriser le pèlerinage annuel du haj.

Depuis avril, des dizaines de femmes soldats ont intégré les services de sécurité qui surveillent les pèlerins à La Mecque et à Médine, berceaux de l’islam.

Vêtue d’un uniforme militaire kaki, avec une veste jusqu’aux hanches, un pantalon ample et un béret noir sur un voile couvrant ses cheveux, Mona passe ses heures à errer dans la Grande Mosquée de La Mecque.

«Je suis les traces de mon défunt père pour terminer son voyage, debout ici à la Grande mosquée de La Mecque, le lieu le plus saint. Servir les fidèles est une tâche très noble et honorable », a déclaré Mona, qui a refusé de donner son nom de famille.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a fait adopter des réformes sociales et économiques dans le cadre de plans visant à moderniser le royaume musulman conservateur et à attirer les investissements étrangers dans le cadre d’une campagne de diversification.

Dans le cadre de son plan de réforme, connu sous le nom de Vision 2030, le prince héritier a levé l’interdiction de conduire pour les femmes, autorisé les femmes adultes à voyager sans l’autorisation de leurs tuteurs et leur a accordé plus de contrôle sur les affaires familiales.

Mais le plan de réforme s’est accompagné d’une répression contre la dissidence, y compris contre les militantes des droits des femmes.

L’Arabie saoudite a restreint le haj à ses propres citoyens et résidents pour la deuxième année consécutive, interdisant des millions d’autres pèlerins de l’étranger en réponse à la pandémie de coronavirus.

Samar, un autre soldat observant les pèlerins près de la Kaaba, une structure en forme de cube qui, selon les musulmans, a été construite par Abraham, a déclaré qu’elle avait été encouragée par sa famille à rejoindre l’armée, après des études de psychologie.

« C’est un énorme accomplissement pour nous et c’est la plus grande fierté d’être au service de la religion, du pays et des invités de Dieu, les plus miséricordieux », a-t-elle déclaré.

