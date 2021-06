Dans un premier temps, BMC nomme un arboriculteur pour étudier et sauver les arbres vulnérables à Mumbai

La Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) a lancé une initiative unique pour aider à évaluer les anciens

arbres et les protéger de la chute en faisant appel à un arboriculteur. Aussi connus sous le nom d’arboriculteur ou d’arboriculteur, ils cultivent, gèrent et étudient les vieux arbres et les taillent pour les protéger des dommages. L’arboriste Vaibhav Raje a été nommé dans le cadre du quartier D de BMC, qui comprend des endroits comme la colline de Malabar, Tardeo et Peddar Road à Mumbai. Raje devrait étudier environ 100 à 150 arbres des zones, ce qui permettra de réduire la perte d’arbres et d’éviter les accidents de quelque manière que ce soit.

Raje a parlé à l’agence de presse ANI où il a expliqué le but d’un arboriculteur. le travail d’un arboriculteur et a déclaré : « Souvent, lorsque des inondations se produisent, ou qu’il y a une forte averse, ou même pour d’autres raisons, les arbres ont tendance à tomber, à cause de la décomposition des troncs, d’une infection fongique ou de racines lâches. De telles choses ne peuvent pas être vues de l’extérieur. Pour réduire les risques d’accidents et éviter qu’ils ne tombent, j’ai été mandaté pour les identifier en amont et y travailler. »

Bombay | Brihanmumbai Municipal Corporation nomme un arboriculteur pour protéger les arbres vulnérables contre la chute, sur la base d’un projet pilote « Nous enregistrons les attributs physiques de l’arbre et recherchons les défauts structurels. Nous effectuerons une évaluation des risques sur 100 à 150 arbres », déclare l’arboriste Vaibhav Raje pic.twitter.com/pmvFL5twTC – ANI (@ANI) 18 juin 2021

Il a ajouté : « Les premiers attributs physiques des arbres sont enregistrés. Ensuite, nous identifions les défauts structurels et physiologiques, la présence de toute pourriture ou maladie, l’état du sol et des racines, ainsi que l’état du site où il pousse. »

« C’est une bonne approche dans la gestion urbaine des arbres. Nous obtenons une carte de base sur les arbres sous des risques élevés et faibles. Il construit une feuille de route pour travailler sur les arbres. C’est comme préparer les antécédents médicaux des arbres », a-t-il déclaré. Raje s’est dit heureux que les gens réalisent enfin l’importance d’avoir des arboriculteurs et se sentent heureux de travailler pour Mumbai.

Le maire de Mumbai, Kishori Pednekar, a également déclaré que le BMC essaie de promouvoir les arbres indigènes qui tiennent le terrain pendant de nombreuses années. Ils analyseront les résultats de ce projet pilote et prendront ensuite un appel pour savoir s’il faut le mettre en œuvre dans l’ensemble de Mumbai ou non.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici