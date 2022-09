Dans un premier robot humanoïde nommé PDG d’une entreprise chinoise

Nous savons tous que les machines et l’intelligence artificielle (IA) vont bientôt changer la donne, mais il semble que les premières étapes soient déjà en place. Nous ne savons pas si l’IA envahira un jour le monde comme le montrent de nombreux films de science-fiction, mais ils dirigent déjà des entreprises. Oui, vous avez bien entendu. Une société métaverse chinoise a nommé un robot comme PDG, une décision qui semble tout droit sortie d’un film de science-fiction.

Un rapport publié dans The Metro indique que la société chinoise de métaverse NetDragon Websoft a nommé un robot humanoïde surnommé Mme Tang Yu au poste de PDG, ce qui en fait la première fois qu’un robot se voit confier un poste administratif dans une entreprise.

Le robot est calqué sur une femme humaine. Cela avait été prédit par le fondateur et président d’Alibaba, Jack Ma, qui, en 2017, pensait que le magazine Time présenterait bientôt un robot en tant que PDG dans 10 ans. Eh bien, le monde l’a fait en seulement 5.

Tang Yu dirigera le département organisation et efficacité de l’entreprise en tant que PDG. Au sein de la société, qui a une capitalisation boursière de près de 10 milliards de dollars (Rs 7,97,05,05,00,000), Tang Yu sera en charge de la gestion des opérations.

Le Dr Dejian Liu, président de NetDragon, a déclaré dans un communiqué de presse : « Nous croyons que l’IA est l’avenir de la gestion d’entreprise, et notre emploi de Mme Tang Yu reflète notre engagement à vraiment adopter l’utilisation de l’IA pour modifier la façon dont nous menons nos activités. entreprise et, en fin de compte, stimuler notre future croissance stratégique. Tang Yu améliorera la qualité des activités de travail, l’efficacité avec laquelle elles sont réalisées et le déroulement du processus. Tang Yu agira également comme un centre de données en temps réel et un outil analytique pour aider au développement d’un système de gestion des risques plus efficace, ainsi que pour promouvoir une prise de décision rationnelle dans les opérations quotidiennes »

En plus de créer des applications mobiles, NetDragon Websoft crée et gère des jeux en ligne multijoueurs.

