Dans un possible aperçu des finales de la NBA, les Nuggets infligent aux Celtics la première défaite à domicile de la saison

BOSTON — L’élan vers la plus grande victoire de la saison a commencé dans la foulée d’une défaite.

Un par un, alors que les Denver Nuggets se dirigeaient péniblement vers les bus de l’équipe par un mardi soir extrêmement froid à Philadelphie, la pensée est venue presque à l’unisson. Ils en avaient concédé un au cours des cinq dernières minutes contre les 76ers. Ils avaient trop retourné le ballon. Ils n’avaient pas tiré au moment où cela comptait. Ils n’avaient pas réussi à maîtriser Joel Embiid. Et un jeu qui était là pour être pris s’est échappé.

Ils n’ont pas laissé cela se répéter au cours d’une semaine marquée par le décès tragique et soudain de l’assistant des Golden State Warriors, Dejan Milojević, qui entraînait le centre vedette des Nuggets Nikola Jokić en Serbie. Les derniers jours n’ont pas été faciles. Milojević était apprécié tout au long de la ligue par les entraîneurs et les joueurs. Jokić est affligé et n’a pas envie de parler aux médias.

“Ces derniers jours, nous l’avons simplement soutenu, réconforté, lui avons fait un câlin”, a déclaré l’entraîneur de Denver, Michael Malone, après une victoire 102-100 contre les Celtics de Boston vendredi soir. « Comme je l’ai mentionné à notre équipe, je ne pourrais pas être plus fier de Nikola pour la façon dont il a joué. Vous perdez quelqu’un que vous aimez et auquel vous tenez, vous allez l’honorer. Et c’est ce que Nikola a fait.

Les Nuggets (29-14) sont devenus la première équipe cette saison à infliger une défaite aux Celtics (32-10) au TD Garden. La séquence de 20-0 de Boston était quelque chose dont les Nuggets avaient parlé dans l’avion pour Boston, et à la fin de leur entraînement dans un gymnase humide de l’Emerson College, et encore vendredi matin. Le casser était quelque chose pour lequel ils se battaient vaillamment entre les lignes.

Plus important encore, dans ce qui était peut-être un aperçu des finales de la NBA, les Nuggets ont établi un plan sur la façon de gérer l’attaque à cinq retraits de Boston et le volume de tirs à trois points qu’elle produit. Denver a augmenté le physique et fait des comparaisons croisées. Malone a assigné Jokić à Jrue Holiday et Michael Porter Jr. à Kristaps Porziņģis, dans le but de rester à la maison pendant le tournage du grand homme. Malone a reflété Kentavious Caldwell-Pope avec l’attaquant vedette Jayson Tatum afin que Tatum ne puisse pas se régaler de la deuxième unité de Denver. Malone a joué contre Aaron Gordon pendant toute la seconde période et n’a joué que sept gars en seconde période.

Cette équipe sait ce qu’il faut pour gagner. Les Nuggets ont bu du champagne en juin. Ils ont hissé une banderole en octobre. Ils ont projeté des pierres sur leurs doigts le soir du ring. Et pour une équipe qui en veut plus, c’était une de ces nuits des jours banals de janvier qui n’arrivent pas souvent. Vendredi soir, c’était un match de mesure, lorsqu’une équipe en quête d’un autre titre pouvait évaluer la principale compétition pour cet objectif.

“Nous avons mis tous nos jetons au milieu de la table”, a déclaré Malone. “Et nous avons eu la chance d’obtenir le résultat que nous souhaitions.”

Les Nuggets se sont-ils à nouveau imposés comme favoris au titre ? Il est difficile de prétendre le contraire. Leur équilibre, la symétrie de leur onze de départ, la compréhension de ce qui doit être fait de possession en possession sont inégalés dans la ligue. Car aussi talentueux, aussi profonds et expérimentés que soient les Celtics, les Nuggets ont eu plus de réponses tout au long de la séquence des deux côtés du terrain.

Jokić a récolté 34 points, 12 rebonds et neuf passes décisives. Il l’a fait avec 14 tirs sur 22 sur le terrain en 38 minutes épuisantes, tout en poursuivant les Celtics autour du périmètre défensivement. Dans une NBA pleine de talent et de profondeur, Jokić se tient toujours au sommet de la montagne. Et devant une foule hostile à guichets fermés, son sac de flotteurs et de sauteurs et son jeu de jambes dans la peinture ont fait taire cette foule à plusieurs reprises.

Jamal Murray était presque aussi bon, marquant 35 points sur un assortiment de sauts et de finitions tordues dans la peinture et au panier. Il a capté huit rebonds et distribué cinq passes décisives. Il a cuisiné presque tous ceux que Boston essayait de lui faire et a porté l’offensive dans les minutes où Jokić était assis sur le banc. Et lors de la possession finale, les Nuggets ont forcé Tatum à rater leur plus grande victoire de la saison.

“Les deux équipes lançaient des foin, et nous avons réussi à lancer le coup de poing final”, a déclaré Murray. « Nous avons mélangé les choses et ils ont fait la même chose pendant quelques périodes. C’était un jeu technique. C’était un jeu où tout le monde devait être sur la même longueur d’onde. À chaque sortie, il y avait quelque chose de différent. Il y avait des défenses différentes presque à chaque possession. C’était juste un de ces jeux où il fallait comprendre.

Ensuite, Gordon s’est assis devant son casier, enveloppé dans de la glace, presque comme une momie. Jokić est resté assis à son stand pendant près d’une heure, trempé dans la glace. Les Nuggets ne sont pas aussi profonds qu’ils l’étaient la saison dernière, et cela mérite d’être surveillé à l’approche des séries éliminatoires, mais cela ne les empêche pas d’être les favoris du championnat.

Malone faisait presque exclusivement confiance à sept gars dans un match qu’il entraînait comme un match éliminatoire. Il y en avait huit la saison dernière. L’omission la plus notable a été celle de Christian Braun, qui a été une réserve appréciée cette saison. Il n’a joué que cinq minutes vendredi, et avec lui sur le terrain, les Celtics ont pu lancer des équipes doubles difficiles à Jokić. Pour la soirée, Jokić et Murray ont marqué ou aidé sur 89 des 102 points, et même si cela est durable, à part une rafale de Porter en fin de match, les Nuggets n’étaient pas aussi équilibrés qu’ils le souhaiteraient ou devraient l’être.

Mais ils sont toujours aussi redoutables que la saison dernière dans cette marche vers le titre. La puce collective sur leur épaule n’est allée nulle part. Au contraire, c’est plus gros. Et la possibilité de jouer à un niveau élite en cas de besoin est plus omniprésente que jamais.

Cela signifie que la route vers un championnat passe toujours par Denver. Et bonne chance au reste de la NBA qui tente d’arracher un titre à une équipe aussi bonne que celle-ci, à un mile au-dessus du niveau de la mer.

(Photo : Brian Babineau/NBAE via Getty Images)