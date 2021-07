Dans un pôle culturel à Bethléem, l’art prospère dans la mêlée

Un des Dima SroujiLes souvenirs d’enfance les plus marquants de sa ville natale, Bethléem, se sont produits devant la maison connue sous le nom de Dar Jacir. C’était en l’an 2000, et sa mère et elle passaient devant la villa historique mais délabrée du XIXe siècle le long de la route principale reliant Jérusalem et Hébron lorsqu’ils ont été arrêtés par un groupe de jeunes Palestiniens qui les a exhortés à remonter leurs fenêtres et à trouver un autre itinéraire vers leur destination. La deuxième Intifada avait commencé et l’air était chargé de gaz lacrymogène.

Près de deux décennies plus tard, Srouji est revenu à Dar Jacir, aujourd’hui le Centre d’art et de recherche Dar Yusuf Nasri Jacir, en tant qu’artiste en résidence. « Pour moi, occuper à nouveau cet espace 20 ans plus tard comme un défenseur et un acteur culturel au sein de cet espace, est très puissant et très stimulant », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Srouji, architecte et artiste, fait partie d’une cohorte de 22 résidents et de dizaines d’autres collaborateurs – danseurs, paysagistes, musiciens, cinéastes et écrivains – des territoires palestiniens et du monde entier qui viennent à Dar Jacir pour créer des travaux, exécuter ateliers avec des artistes et des habitants locaux et, pour beaucoup, découvrir la vie de tous les jours en Cisjordanie.