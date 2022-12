Dans un placard de débarras, des scientifiques découvrent un fossile de lézard qui réécrit l’histoire

L’entrée du musée d’histoire naturelle de Londres abrite l’un des squelettes les plus impressionnants de la planète, suspendu au-dessus du sol. L’exposition de 82 pieds et 356 os est un monument à la plus grande créature de la planète, la baleine bleue. C’est impossible à manquer.

Mais si vous travaillez dans la réserve du musée, se penchant sur des spécimens enfermés dans le placard pendant des décenniesil peut être beaucoup plus difficile de trouver des squelettes, en particulier ceux que vous n’avez jamais vus auparavant.

David Whiteside, paléontologue à l’Université de Bristol, le sait mieux que quiconque. Alors qu’il fouillait dans un placard du musée, il est tombé sur un squelette qui réécrit pratiquement l’histoire des lézards modernes.

Whiteside a trouvé le spécimen dans un tirage intitulé “Clevosaurus”, un ancien reptile qui appartenait au groupe Rhynchocephalia. Mais il y avait un spécimen particulier qui a attiré son attention. Il a été découvert dans une carrière de Bristol il y a près de 70 ans et contenait un fossile de Clevosaurus et un autre fossile inconnu. “Nous avons réalisé assez rapidement que ce n’était pas un Rhynchocéphale”, a déclaré Whiteside. L’astuce était les dents – qui n’étaient pas le genre de dents que vous trouveriez dans la Rhynchocéphalie.

Selon Whiteside, la prise de radiographies des fossiles a permis à l’équipe de voir tous les minuscules os cachés à l’intérieur de la roche.

Lavinia Gandolfi



Le spécimen contenait une poignée d’os, dont le crâne, la mâchoire, la colonne vertébrale et les membres. Grâce à des scans haute résolution, l’équipe a pu montrer que le fossile inconnu n’était pas un autre Clevosaurus mais un spécimen nouveau pour la science. Un casse-tête séparé dans la collection du musée “nous a vraiment fait nous asseoir”, a déclaré Whiteside, et a suggéré que le fossile était celui d’un squamate – un groupe qui comprend les lézards et les serpents d’aujourd’hui.

Ce n’est pas un gros lézard, loin de là. La longueur du crâne mesure environ 30 mm, soit environ la moitié de la taille d’un pouce adulte.

L’équipe a surnommé leur trouvaille Cryptovaranoïdes microlanius. Son nom de genre prend le grec “crypto” pour “caché” – parce qu’il a été trouvé dans un placard et, note l’équipe, il vivait probablement dans des fissures entre des roches calcaires autour de l’ancien Bristol. Le nom de l’espèce se traduit par “petit boucher”, en référence à ses dents en forme de lame.

L’équipe écrit que la découverte a des “effets profonds” sur notre compréhension de l’évolution des squamates. Des découvertes antérieures suggèrent que les squamates sont apparus et ont commencé à se diversifier au cours de la période du Jurassique moyen, il y a environ 165 millions d’années. Cryptovaranoides repousse cela jusqu’au Trias supérieur, il y a environ 200 millions d’années.

Le succès des squamates et leur capacité à se diversifier peuvent être le résultat de l’épisode pluvial carnien, une période il y a environ 230 millions d’années où le climat changeait et les archives fossiles montrent que les animaux et la vie végétale l’étaient aussi. L’équipe émet l’hypothèse que l’expansion des squamates pourrait être liée à cet événement, mais sa confirmation dépendra de la découverte de fossiles antérieurs.

L’équipe note qu’une diversification supplémentaire s’est produite pendant la période jurassique et le crétacé, tandis que les rhynchocéphales ont décliné. Il existe plus de 11 000 espèces de squamates vivant aujourd’hui. Cependant, il existe des lacunes dans les archives fossiles des squamates, en particulier au Jurassique. Est-ce à cause d’un mauvais échantillonnage ou sont-ils vraiment rares? C’est difficile à dire – mais je sais où les chercheurs pourraient vouloir commencer leurs recherches à l’avenir.