Dans un nouveau « tribunal de nuit », John Larroquette joue la défense

“J’aurais aimé être plus substantiel à cet égard”, a-t-il déclaré. « Fondamentalement, je n’ai jamais considéré le métier d’acteur comme un art.

Au cours des dernières années, Larroquette avait commencé à envisager la retraite. Il a une pension de la Screen Actors Guild et quelques économies. Et la sécurité sociale. « Parce que je suis un vieil homme, dit-il. Aucun de ses trois enfants, a-t-il plaisanté, n’a besoin d’une caution. Il avait parlé à sa femme, l’ancienne actrice Elizabeth Larroquette, et consulté des conseillers financiers. Ils lui ont dit que tant qu’il n’achèterait pas trop de livres rares ou qu’il ne dépasserait pas 105 ans, tout irait bien.

Puis Rauch a appelé. Elle aimait “Night Court” quand elle était enfant et espérait superviser sa reprise. Elle voulait que Larroquette en fasse partie. Larroquette l’a refusée, plus ou moins platement. Il n’était plus le comédien physique qu’il avait été, et il ne pensait pas que les manières libidineuses de Dan correspondaient aux sensibilités actuelles.

“Il a dit non”, se souvient Rauch lors d’une récente conversation. “Mais il y avait aussi une petite porte ouverte.”

Parce que Larroquette avait des questions. Il ne voulait pas voir la réputation du « Night Court » originel entachée. Alors lui et Rauch ont continué à parler: de ce que devrait être ce nouveau spectacle, de ce qui devait changer et de ce qui devrait rester le même. Peu à peu, ils ont développé une amitié. Et quand Rauch a annoncé qu’elle prévoyait de jouer dans la série, jouant un juge, la fille de Harry Stone de Harry Anderson, il a accepté de se joindre.

“Il y avait une partie de moi qui était intriguée par l’idée de réhabiter le personnage que j’avais joué il y a 35 ans et ce qui est drôle chez lui maintenant”, a-t-il déclaré.