Dans un nouveau procès, le mannequin est le dernier à accuser Sean Combs d’agression sexuelle : NPR

Le magnat du hip-hop Sean « Diddy » Combs est accusé d’une autre agression sexuelle dans une liste croissante de cas d’agression. Dans un procès fédéral déposé mardi à New York, le mannequin Crystal McKinney affirme que Combs l’a contrainte et agressée sexuellement en 2003.

McKinney allègue dans la poursuite que, alors qu’elle avait 22 ans, Combs l’a invitée dans un studio d’enregistrement après un événement de la Fashion Week pour hommes, où il l’a ensuite fait pression pour qu’elle prenne de la drogue et de l’alcool et l’a forcée à avoir des relations sexuelles orales. Selon la poursuite, McKinney affirme qu’on lui a donné sans le savoir de la marijuana mélangée à « un stupéfiant ou une autre substance intoxicante » et que dans son état de désorientation, Combs a physiquement emmené McKinney en état d’ébriété dans la salle de bain et s’est imposé sur elle. Par la suite, McKinney dit qu’elle a perdu connaissance et s’est réveillée dans un taxi. La poursuite allègue que Combs a ensuite utilisé son influence pour faire blackballer McKinney dans l’industrie.

Il s’agit de la sixième poursuite civile intentée contre Combs depuis novembre dernier, toutes l’accusant de crimes d’agression similaires. Cette poursuite intervient quelques jours seulement après la fuite d’images de vidéosurveillance montrant Combs attaquant son ancienne petite amie, Cassie Ventura, dans le couloir d’un hôtel, ce qui correspond à un incident de 2016 décrit dans le dossier qui a eu lieu à l’hôtel InterContinental, désormais fermé, à Century City à Los Angeles. . McKinney dit dans sa plainte que les documents déposés par Ventura et d’autres lui ont fait ressentir une « obligation morale » de se manifester. Le label Bad Boy Entertainment de Combs, sa société mère Universal Music Group et sa société de vêtements Sean John sont également nommés dans la poursuite.

En mars, des équipes d’agents fédéraux ont mené des descentes coordonnées dans deux maisons associées à Combs. L’un de ses avocats a qualifié cette action de « précipitation prématurée vers un jugement contre M. Combs et n’est rien de plus qu’une chasse aux sorcières basée sur des accusations sans fondement formulées dans le cadre de poursuites civiles ». À la suite des images de surveillance montrant Combs agressant Ventura, le responsable du disque a publié une vidéo d’excuses sur son Instagram (19 mai) : « Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable », dit-il à la caméra. « J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. … J’étais dégoûté à l’époque quand je l’ai fait. Je suis dégoûté maintenant. »

Dans un communiqué publié le même jour, les avocats de Ventura ont rejeté les excuses. « La déclaration la plus récente de Combs concerne davantage lui-même que les nombreuses personnes qu’il a blessées », peut-on lire. « Lorsque Cassie et plusieurs autres femmes se sont manifestées, il a tout nié et a suggéré que ses victimes cherchaient un salaire. Le fait qu’il n’ait été obligé de ‘s’excuser’ qu’une fois ses dénégations répétées prouvées fausses montre son désespoir pathétique, et personne ne le sera. influencé par ses paroles fallacieuses. Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a révélé dans sa propre déclaration qu’aucune affaire liée à l’attaque n’avait été présentée aux forces de l’ordre et que si l’attaque dans la vidéo avait eu lieu en 2016 comme indiqué, des accusations ne pourraient pas être déposées en raison de la loi. de limitations.