Dans un clip vidéo devenu viral, un jeune homme à la recherche de sensations fortes est vu se précipiter tête baissée dans un enclos de Rhino et effectuer un saut périlleux en arrière à l’intérieur avant de se remettre en sécurité.

L’homme – apparemment, un passionné de TikTok qui voulait impressionner ses abonnés sur la plate-forme de partage de vidéos – a obtenu l’épisode entier de son arrivée au zoo de Singapour à la réalisation de la cascade filmée par quelqu’un d’autre.

Par pure chance, la personne est revenue en vie et bien avant que les quatre rhinocéros géants à l’arrière-plan ne le remarquent à peine. Quel grincement étroit!

Selon un rapport dans le Straits Times, Wildlife Reserves Singapore (WRS) a déposé une plainte auprès de la police et l’affaire est sous enquête. WRS est un organisme autofinancé qui gère plus de la moitié des zoos du pays.

Le corps a exprimé son mécontentement à travers une publication Instagram. Prenant la section histoire de la plate-forme de partage de photos et de vidéos, le corps a déclaré: «acte imprudent et insensé qui est socialement irresponsable, extrêmement dangereux et tout simplement irrespectueux envers la faune et les animaux».

WRS a en outre supplié les téléspectateurs de ne pas imiter le jeune homme car cela pourrait être fatal.

Le clip a été initialement téléchargé sur le compte TikTok du casse-cou. Il semble cependant que le message vidéo ait été supprimé par la suite.

Le zoo, selon le rapport, a été témoin d’un événement fatidique dans le passé. En 2018, un employé du zoo malaisien a été violemment attaqué par trois tigres blancs qui n’ont malheureusement pas pu échapper à leur piège mortel.

L’homme, du mauvais côté des années 30, a sauté par-dessus la clôture pour atterrir dans le fossé qui séparait les chats féroces des spectateurs. Alors qu’il pataugeait vers les tigres, il a été sauté dessus et griffé à mort à la vue des visiteurs choqués.

L’effroyable attaque a été capturée par un étudiant de 16 ans, Mohammad Khairul Nizam Zainal, de la galerie d’observation de l’exposition sur le tigre blanc, a rapporté asiaone.com.

Les images de quatre minutes montraient que les grands félins devenaient méfiants et curieux après que le travailleur contractuel eut pénétré leur territoire, a ajouté le rapport.

Le rapport indiquait en outre que la victime avait 90 blessures externes de la tête aux pieds en plus de fractures du crâne, du cou et des côtes. On a appris qu’un coroner de l’État avait déclaré le cas comme un suicide l’année suivante. Par conséquent, le zoo n’avait aucune obligation légale de verser une indemnité d’accident à la famille du défunt.

De tels actes de bravade perpétrés par des escrocs ont coûté leur vie précieuse en plus de les séparer définitivement de leurs êtres chers.

De plus, les zoos abritent des animaux sauvages qui ont perdu leur habitat naturel en raison de la population humaine toujours croissante. N’oublions pas nos frontières en entrant sur le territoire des animaux sauvages.