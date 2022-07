Dans un monde post-Roe, l’avenir de la confidentialité numérique semble encore plus sombre

Bienvenue dans l’ère post-Roe de la confidentialité numérique, un moment qui souligne à quel point l’utilisation de la technologie a rendu pratiquement impossible pour les Américains d’échapper au suivi omniprésent.

Dans les États qui ont interdit l’avortement, certaines femmes à la recherche d’options hors de l’État pour interrompre leur grossesse peuvent finir par suivre une longue liste d’étapes pour tenter de se soustraire à la surveillance – comme se connecter à Internet via un tunnel crypté et utiliser des adresses e-mail de brûleur – et réduire le risque de poursuites.

Même ainsi, ils pourraient toujours être suivis. Les forces de l’ordre peuvent obtenir des ordonnances judiciaires pour accéder à des informations détaillées, y compris les données de localisation enregistrées par les réseaux téléphoniques. Et de nombreux services de police ont leurs propres technologies de surveillance, comme les lecteurs de plaques d’immatriculation.