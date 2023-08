Dans un monde multipolaire, la domination du dollar ne durera pas éternellement | Larry Elliott

TDeux grands rassemblements internationaux ont eu lieu la semaine dernière. Celle qui s’est tenue dans la station balnéaire de Jackson Hole, dans les Rocheuses, était une démonstration de l’emprise des États-Unis sur l’économie mondiale. Celui qui s’est tenu à Johannesburg a démontré le défi lancé à l’Amérique par les principaux pays émergents.

Commençons par Jackson Hole, où Jerome Powell occupait le devant de la scène. Ce que le président de la banque centrale américaine avait à dire à propos des taux d’intérêt était clairement important pour les États-Unis, où l’économie est jusqu’à présent sortie relativement indemne du resserrement politique le plus sévère depuis quatre décennies. Le message était que la bataille contre l’inflation n’était pas terminée et que de nouvelles hausses des taux d’intérêt étaient possibles.

Mais, en raison de la position du dollar comme principale monnaie de réserve mondiale, ce que Powell et ses collègues de la Réserve fédérale feront dans les mois à venir affectera la vie bien au-delà des côtes américaines. Les matières premières comme le pétrole sont évaluées en dollars. Les pays qui empruntent en dollars peuvent voir leurs remboursements s’envoler si la valeur de la monnaie américaine augmente. Les pays qui enregistrent des excédents de compte courant utilisent les recettes pour acheter des bons du Trésor américain, permettant ainsi aux États-Unis d’enregistrer d’énormes déficits commerciaux et budgétaires.

Il n’y a rien de nouveau là-dedans. C’est ainsi que fonctionne le système financier international depuis la Seconde Guerre mondiale. Sans surprise, Washington souhaite que le statu quo perdure, car cela permet aux États-Unis de financer leur double déficit sans avoir à prendre les mesures déflationnistes sévères qui seraient exigées des pays les moins privilégiés.

Il n’est pas non plus surprenant que l’hégémonie financière américaine ne soit pas universellement populaire. L’une des motivations de la création de l’euro était qu’une monnaie unique européenne serait une monnaie de réserve rivale du dollar. La réunion de la semaine dernière à Johannesburg des pays Bric – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – était une nouvelle tentative de défier l’ordre international dominé par les États-Unis.

Il ya un certain nombre de raisons à cela. Considérée du point de vue d’un pays en développement, la manière dont fonctionne l’économie mondiale ressemble à un simple coup de couture. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux contrôlent le Fonds monétaire international et la Banque mondiale depuis leur création en 1944, à tel point que chaque directeur général du FMI est un Européen et chaque président de la Banque mondiale un Américain. Grâce à leurs sièges permanents au Conseil de sécurité de l’ONU, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France peuvent opposer leur veto à toute initiative qui ne leur plaît pas. À eux deux, les États-Unis et l’UE peuvent empêcher les principaux pays en développement d’exercer une réelle influence au sein de l’Organisation mondiale du commerce.

Qui plus est, il est clair que ce n’est pas le monde unipolaire que les décideurs politiques américains envisageaient après l’éclatement de l’Union soviétique. La Chine est devenue un véritable rival et a réussi à étendre sa sphère d’influence. Une illustration en est une carte mondiale réalisée par le cabinet de conseil Capital Economics qui divise le monde en pays fortement alignés ou penchés vers les États-Unis ou la Chine. En dehors des pays riches et développés d’Amérique du Nord, d’Europe, du Japon et d’Australasie, il existe peu de pays fortement alignés sur les États-Unis, et les seules économies émergentes notables qui penchent vers Washington sont l’Inde et le Vietnam.

En revanche, la majeure partie de l’Afrique est considérée comme alignée ou penchée vers la Chine, tout comme la majeure partie de l’Asie et une partie importante de l’Amérique du Sud.

Est-ce vraiment un choc ? Pas vraiment. Les Brics disposent de leur propre banque qui, contrairement aux conditions strictes exigées par le FMI et la Banque mondiale, propose des prêts sans conditions. Le comportement égoïste des pays du G7 – les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Japon et le Canada – lorsqu’ils ont accumulé des vaccins pendant la crise du Covid-19 n’a pas été vraiment propice à la conquête d’amis dans le monde émergent.

Le changement dans le paysage géopolitique a été démontré par les pays invités à rejoindre le club des Brics lors du sommet de la semaine dernière : trois étaient des producteurs de pétrole (Arabie saoudite, Iran et Émirats arabes unis) ; deux venaient d’Afrique (Égypte et Éthiopie) et un (Argentine) d’Amérique du Sud.

Il ne serait pas judicieux de trop lire dans l’extension des Brics. Il existe des tensions entre la Chine et l’Inde, ainsi qu’entre l’Arabie saoudite et l’Iran, tandis que l’Afrique du Sud souhaite entretenir de bonnes relations avec l’Occident. Comme le G7, les sommets des Brics sont essentiellement des débats, où peu de choses sont décidées sur le fond. Avoir 11 membres au lieu de cinq augmente les risques de désaccord. Parler d’une monnaie commune aux Brics n’est que pour les oiseaux.

Qui plus est, il faudra des années, voire des décennies, aux Brics pour créer une infrastructure financière similaire à celle qui soutient le dollar. Fondamentalement, les investisseurs devraient être aussi disposés à détenir des obligations libellées dans une devise autre que le dollar qu’à détenir des bons du Trésor américain. La domination du dollar n’est pas menacée dans l’immédiat.

Mais cela n’a peut-être pas toujours été le cas. La décision de l’Arabie Saoudite de rejoindre les Brics constitue également une menace pour la domination du dollar. Le royaume riche en pétrole est traditionnellement un allié fiable des États-Unis au Moyen-Orient, mais les relations entre Washington et Riyad se sont récemment nettement refroidies. On s’attend à ce que les Saoudiens acceptent de plus en plus le paiement du pétrole des autres membres des Brics dans leur propre monnaie.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences à long terme du recours aux sanctions financières comme outil de politique étrangère américaine, affirmant qu’il existait un risque « qu’à terme, cela puisse affaiblir la hégémonie du dollar».

Yellen a raison de s’inquiéter. Une monnaie de réserve unique et toute-puissante s’adapte étrangement à un monde multipolaire. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais un défi pour le dollar s’annonce.