Dans un monde lâché, les fabricants de jeux vidéo « doublent »

Pensez à Riot Games, qui produit League of Legends. « Nous doublons la mise », a déclaré Nicolo Laurent, directeur général de l’entreprise. « Nous embauchons comme des fous.

Maintenant que les pays rouvrent lentement, ce comportement est sur le point de changer. Et les fabricants de jeux vidéo ont averti qu’au fur et à mesure que les gens se dirigent à nouveau vers l’extérieur, leurs ventes chuteront et les dépenses en jeux pourraient baisser pour la première fois depuis au moins une décennie.

Au plus fort de la pandémie, les gens coincés à l’intérieur passaient le temps en jouant à des tonnes de jeux vidéo.

Les sociétés de jeux vidéo font partie des gagnants de la pandémie qui déclarent qu’elles prévoient toujours d’aller de l’avant à toute vapeur, même si les blocages des coronavirus qui ont alimenté leurs entreprises au cours des 15 derniers mois ont été en grande partie levés. D’autres entreprises technologiques qui ont prospéré tout en s’adressant à une société éloignée – dont Zoom et Peloton – ont également déclaré qu’elles prévoyaient de continuer à dépenser, à étendre leurs opérations et à embaucher.

C’est un pari contre-intuitif. Mais certaines des entreprises ont déclaré qu’elles pourraient déployer l’argent qu’elles avaient accumulé de la manne de l’année pour revenir à la trajectoire de croissance sur laquelle elles se trouvaient avant que la pandémie ne l’accélère.

« C’est une période formidable pour l’industrie », a déclaré Strauss Zelnick, directeur général de Take-Two Interactive, qui fabrique les jeux vidéo NBA 2K et Grand Theft Auto. Il a déclaré que la pandémie avait introduit le jeu à un public plus large, donc plutôt que de reculer, « nous investissons pour croître pour répondre à cette demande ».

Lorsque les industries prédisaient un ralentissement de la croissance dans le passé, les entreprises réduisaient souvent leurs coûts, mais ces ralentissements et ces reprises étaient généralement imprévisibles, liés à un marché boursier en chute libre et à des récessions, a déclaré Bill Pearce, doyen adjoint de la Haas School of Business de l’Université de Californie. , Berkeley.

Avec le reflux de la pandémie, les entreprises ont « une meilleure clarté et plus de confiance pour investir » en raison des vaccins contre les coronavirus et des prédictions sur la façon dont les gens réagiront lorsque le monde s’ouvrira, a déclaré M. Pearce. Certaines industries qui ont suivi la sagesse conventionnelle en ralentissant, comme les concessionnaires automobiles, se battent maintenant parce qu’elles ne peuvent pas répondre à la demande croissante, a-t-il déclaré.