Dans un monde en proie aux turbulences, les dirigeants des nations se réunissent à l’ONU

NATIONS UNIES – Confrontés à un ensemble complexe de défis qui éprouvent l’humanité comme jamais auparavant, les dirigeants mondiaux se réunissent cette semaine aux Nations Unies à l’ombre de la première grande guerre européenne depuis la Seconde Guerre mondiale – un conflit qui a déclenché une crise alimentaire mondiale et divisé de grandes pouvoirs d’une manière jamais vue depuis la guerre froide.

Les nombreuses facettes de la guerre en Ukraine devraient dominer la réunion annuelle, qui se réunit alors que de nombreux pays et peuples sont confrontés à des inégalités croissantes, à une crise climatique qui s’aggrave, à la menace de famines multiples et à une vague de désinformation et de discours de haine alimentée par Internet – le tout au sommet une pandémie de coronavirus qui en est à la moitié de sa troisième année.

Pour la première fois depuis que les Nations Unies ont été fondées sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, les nations européennes sont témoins d’une guerre menée en leur sein par la Russie voisine dotée d’armes nucléaires. Son invasion du 24 février menace non seulement la survie de l’Ukraine en tant que nation démocratique indépendante, mais inquiète les dirigeants de nombreux pays quant à la préservation de la paix régionale et internationale et à la prévention d’une guerre plus large.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les divisions stratégiques – avec l’Occident d’un côté et la Russie et de plus en plus la Chine de l’autre – « paralysent la réponse mondiale aux défis dramatiques auxquels nous sommes confrontés ».

Il a souligné non seulement la dévastation en Ukraine après près de sept mois de combats, mais aussi l’impact de la guerre sur l’économie mondiale.

L’escalade des prix des denrées alimentaires et de l’énergie frappe le plus durement les personnes les plus pauvres du monde, et les nations sont « dévorées par les acides du nationalisme et de l’intérêt personnel » au lieu de travailler ensemble et de résoudre pacifiquement les différends, deux principes qui sont au cœur de la Charte des Nations Unies et sous-tendent tout ce que l’ONU essaie de faire.

“L’Assemblée générale se réunit à un moment de grand péril”, a déclaré le chef de l’ONU la semaine dernière.

Pour la première fois en trois ans, les dirigeants prononceront leurs discours en personne dans la vaste salle de l’Assemblée générale. Il n’y aura plus d’adresses préenregistrées ou de réunions hybrides causées par le COVID, à une exception près : le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Malgré les objections de la Russie et de quelques alliés, l’assemblée de 193 membres a voté à une écrasante majorité vendredi pour permettre au dirigeant ukrainien de pré-enregistrer son discours pour des raisons indépendantes de sa volonté – “l’invasion étrangère en cours” et les hostilités militaires qui l’obligent à mener à bien ses « fonctions de défense et de sécurité nationales ».

La mort de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne et ses funérailles à Londres lundi, auxquelles de nombreux dirigeants mondiaux prévoient d’assister, ont créé des maux de tête de dernière minute pour la réunion de haut niveau. Les diplomates et le personnel de l’ONU se bousculent pour faire face aux changements dans les plans de voyage, le calendrier de certains événements et le calendrier logistiquement complexe des discours des dirigeants mondiaux.

Guterres saute les funérailles pour présider le “Sommet Transformer l’éducation” de lundi qu’il a appelé à créer une action sur un objectif de l’ONU d’assurer une éducation de qualité à tous les enfants d’ici 2030 qui a perdu beaucoup de terrain pendant la pandémie.

Le véritable rassemblement des dirigeants mondiaux, connu sous le nom de débat général, commence mardi matin avec le discours du chef de l’ONU sur l’état du monde à la 77e session de l’Assemblée générale qui a débuté le 12 septembre. Le Brésil a parlé en premier pendant plus de sept décennies parce qu’à lors des premières sessions de l’Assemblée générale, il s’est porté volontaire pour prendre la parole en premier alors qu’aucun autre pays ne l’a fait.

Les États-Unis, président, représentant le pays hôte des Nations Unies, sont traditionnellement le deuxième orateur. Mais le président Joe Biden assiste aux funérailles de la reine et son discours a été reporté à mercredi matin. Le président sénégalais Macky Sall devrait prendre la place de Biden.

Près de 150 présidents, premiers ministres et monarques figurent sur la dernière liste des orateurs, un nombre très élevé reflétant l’importance de la réunion non seulement pour présenter la vision du monde de chaque pays, mais aussi pour des réunions privées et individuelles où les diplomates disent un beaucoup d’affaires dans le monde sont réalisées.

Outre Zelenskyy, Biden et le président brésilien Jair Bolsonaro, les autres chefs d’État venus à l’ONU incluent les présidents de la Turquie, de l’Iran, de la France, de la Colombie, de la Corée du Sud, de l’Afrique du Sud, de l’Égypte et du Venezuela. Les chefs de gouvernement figurant sur la liste comprennent le nouveau Premier ministre britannique Liz Truss, le chancelier allemand Olaf Scholz faisant également une première apparition, et les premiers ministres du Japon, d’Israël, d’Irak et du Pakistan. La Russie et la Chine envoient leurs ministres des Affaires étrangères.

Pendant de nombreuses années, les ministres des Affaires étrangères des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU disposant du droit de veto – les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France – se sont rencontrés en marge pour le déjeuner ou le dîner. Les diplomates ont déclaré qu’aucune réunion n’était prévue cette année.

Pendant des semaines typiques de haut niveau, des milliers de personnes se trouvent dans le complexe des Nations Unies pour des discours et des centaines d’événements parallèles. Mais en raison de la persistance de la pandémie, seuls les quelques événements organisés par le secrétaire général et le président de l’Assemblée générale se tiennent cette année au siège de l’ONU. Des dizaines d’événements parallèles auront lieu ailleurs dans la ville.

Richard Gowan, directeur de l’International Crisis Group à l’ONU, a déclaré que l’Ukraine et la crise alimentaire seraient les deux “thèmes primordiaux” et que le message des dirigeants occidentaux serait clair : “C’est la guerre d’agression de la Russie et c’est une énorme attaque sur le système des Nations Unies.

Un point culminant sera la réunion ministérielle du Conseil de sécurité de l’ONU le 22 septembre sur la lutte contre l’impunité dans la guerre en Ukraine – un sujet décidé par la France qui assure la présidence du Conseil ce mois-ci. La réunion pourrait réunir les ministres des Affaires étrangères des cinq nations du Conseil permanent dans la même pièce que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, qui a été invité.

L’ambassadeur de France à l’ONU, Nicolas De Rivière, a déclaré vendredi que “les auteurs seront tenus responsables” des “conséquences dramatiques” que “la guerre d’agression russe” a eues sur les civils en Ukraine. Et l’ambassadrice des États-Unis, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que les Nations Unies sont confrontées à “une crise de confiance” provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a violé la souveraineté et l’intégrité territoriale de son voisin, “piétiné les droits de l’homme” et frappé au cœur de la Charte des Nations Unies par poursuivre la guerre au lieu d’une paix négociée.

Elle a déclaré aux journalistes vendredi que la réponse doit être de “redoubler d’efforts dans notre engagement en faveur d’un monde pacifique et de maintenir encore plus étroitement nos principes profondément ancrés de souveraineté, d’intégrité territoriale, de paix et de sécurité”.

Thomas-Greenfield a insisté sur le fait que la réunion de haut niveau “ne sera pas dominée par l’Ukraine” car il y a aussi des conflits ailleurs. C’est pourquoi elle dit que les États-Unis se concentrent sur la lutte contre la crise alimentaire ainsi que sur le changement climatique, la promotion de la santé mondiale et le respect de la Charte des Nations Unies.

Gowan, du Crisis Group, a déclaré que son organisation a constaté ces dernières semaines que les pays d’Afrique et d’Amérique latine “ont progressivement succombé à la lassitude de l’Ukraine”, et qu’il y a un sentiment dans de nombreuses parties de l’ONU “que les pays ne veulent pas avoir à attaquer constamment Russie.” Il y a une compréhension claire parmi les dirigeants occidentaux, et en particulier aux États-Unis, de la nécessité “de garder les pays non occidentaux à bord de l’Ukraine”, a-t-il déclaré.

Gowan a déclaré qu’il écoutera également “un courant sous-jacent de mécontentement” des nations africaines et des pays du Sud sur la façon dont ils ont été déçus par les vaccinations COVID-19 et le financement pour lutter contre le changement climatique et faire face à l’escalade des prix des denrées alimentaires et à la coût de la vie. Il a également déploré que les crises au Mali, en Afghanistan et au Yémen ne soient pas au premier plan.

Le secrétaire général Guterres, qui vient de se rendre au Pakistan où il a déclaré que la zone inondée est trois fois plus grande que son pays d’origine, le Portugal, s’en est pris au groupe des 20 nations les plus riches, qui, selon lui, sont responsables de 80 % des émissions qui causent le réchauffement climatique. .

“Mon message aux dirigeants mondiaux réunis ici est clair : baissez la température – maintenant”, a-t-il déclaré. « N’inondez pas le monde aujourd’hui ; ne le noie pas demain.