Dans un monde de paiements électroniques, les Italiens s’accrochent avec défi à l’argent liquide

Des musiciens ambulants sur les pavés de Naples chantent un classique napolitain d’après-guerre, Tu vuo’ fa’ l’americo une chanson taquine sur un local qui veut ressembler à un Américain branché, buvant du “whisky and soda” et dansant du “rock and roll”.

Près de 70 ans plus tard, la chanson capture toujours une certaine résistance culturelle à la modernité dans ce pays, exprimée plus récemment dans la transition lente des Italiens vers le paiement électronique en espèces.

Dans d’autres grandes économies, déposer des pièces de monnaie dans les chapeaux des artistes de rue serait l’une des rares situations où l’on n’a que de l’argent liquide, mais pas en Italie.

Le pays se classe parmi les derniers en Europe en matière d’adoption des paiements numériques et figure parmi les 30 grandes économies les plus “dépendantes de l’argent liquide” au monde, selon l’indice d’intensité de trésorerie (ICC).

Bien qu’elle soit à la traîne du reste de l’Europe dans l’abandon des espèces, l’Italie est sur le point d’abroger les exigences imposées aux commerçants pour accepter les paiements par carte de crédit ou bancaire.

Dans son projet de budget 2023, le gouvernement de la première ministre d’extrême droite Giorgia Meloni a inclus une mesure permettant aux magasins, taxis et autres commerces de refuser le paiement électronique pour les achats de moins de 60 euros (environ 85 $ CAN).

La mesure relèvera également le plafond légal des paiements en espèces de 1 000 à 5 000 euros (7 000 $).

Selon l’opposition et les économistes, cette décision alimentera l’économie souterraine dans un pays où l’évasion fiscale annuelle s’élève à environ 100 milliards d’euros (145 milliards de dollars), selon les données du Trésor italien.

Lors de la campagne électorale de 2022, Georgia Meloni, qui est aujourd’hui Premier ministre italien, s’est insurgée contre les exigences de paiement électronique. (Guglielmo Mangiapane/Reuters)

Pourtant, de nombreux propriétaires de petites entreprises accueillent favorablement la nouvelle mesure et insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’évasion fiscale.

“Bien sûr, j’accepte les cartes, surtout parce que c’est avec ça que les touristes veulent payer”, explique Alfredo Russo, qui tient une friterie et une pizzeria dans le centre historique de Naples, ville réputée pour son économie souterraine.

“Mais l’exigence en place actuellement, où nous ne pouvons pas dire non aux cartes pour de plus petits montants, est excessive.”

“Une guerre contre les pauvres”

La loi actuelle, adoptée par l’ancien Premier ministre et ancien président de la Banque centrale européenne Mario Draghi, inflige des amendes aux entreprises qui refusent d’offrir un paiement électronique pour moins de 30 euros (40 $), ainsi que 4 % du montant de la transaction.

Comme de nombreux commerçants, Russo n’aime pas la commission de 1,95 % qu’il verse à la banque sur les paiements électroniques.

“Cibler les petites entreprises pour ne pas prendre de cartes pour de petites sommes est une guerre contre les pauvres”, a-t-il déclaré. “Le gouvernement devrait se concentrer sur la poursuite des grands évadés.”

Alors qu’il se plaint, un client remet à Russo une pièce en euros pour une bouteille d’eau et intervient en disant que même si les petites entreprises cachent une partie de leur apport en espèces, c’est un moyen de compenser la surimposition.

“Ce n’est pas comme si les gens devenaient riches de cette façon”, a déclaré la femme. “Ils ne font que passer.”

Le propriétaire de ce magasin de la Nativité à Naples, qui n’a pas voulu être identifié, a déclaré que “pour les petits achats, ça ne vaut pas la peine” d’avoir un système de paiement électronique. (Megan Williams/CBC)

Dans un magasin voisin qui vend des figurines de crèches, deux touristes américains d’âge moyen entrent et demandent au propriétaire s’il accepte les cartes.

“Non,” dit-il.

Après le départ des clients, le propriétaire, qui a demandé à CBC de ne pas révéler son nom, a déclaré : “Si nous parlons d’un achat plus important – disons, plus de 30 euros – alors très bien. Mais pour les petits achats, cela ne vaut pas la peine. Je n’ai pas de ligne téléphonique, ce qui représenterait un coût supplémentaire, et la réception cellulaire est mauvaise ici, donc je dois sortir dans la rue pour traiter le paiement.”

Suivi des achats

Azzurra Rinaldi, économiste à l’Université La Sapienza de Rome, compatit avec les petites entreprises confrontées à des infrastructures inadéquates et essayant de se maintenir à flot dans une économie qui a basculé de crise en crise au cours du dernier quart de siècle.

“Mais nous avons un problème majeur dans ce pays avec la traçabilité des achats”, a déclaré Rinaldi. “Je sais que c’est un effort, mais chacun de nous doit faire sa part. Le monde entier va dans un sens [with electronic payments] et nous allons dans l’autre sens.”

Selon la Banque d’Italie, le consommateur italien moyen utilise deux fois moins de cartes que la moyenne de l’UE. Le montant moyen que les Italiens facturent sur leurs cartes – 47,50 euros (68 $) – est parmi les plus élevés d’Europe, un indicateur que pour les petits achats, ils paient toujours en espèces.

Pendant la campagne électorale, Meloni s’est élevé contre les exigences de paiement électronique dans les talk-shows télévisés et sur Facebook, qualifiant les commissions de “cadeau illicite aux banques” et “d’impôt caché” conçu pour gonfler les coffres des banques et espionner numériquement les citoyens italiens.

La renonciation prévue de 60 euros de Meloni, selon les économistes, vise sa base.

“C’est un cadeau à certains secteurs, comme les chauffeurs de taxi, après la campagne électorale”, a déclaré l’économiste Tito Boeri, professeur à l’université Bocconi de Milan. “Ils préfèrent ne pas accepter les cartes pour pouvoir être payés en espèces qu’ils ne déclarent pas.”

En effet, les rapports de chauffeurs de taxi refusant les paiements par carte ont augmenté, avec un incident largement rapporté d’un chauffeur disant à une ancienne athlète olympique alors qu’il la déposait à l’aéroport de Gênes que “la fête est finie” pour les paiements électroniques en Italie.

Pression de l’Europe pour se moderniser

Pourtant, en dehors de l’Italie, Meloni fait face à une pression considérable pour revenir sur sa proposition de mesure.

L’Italie devrait recevoir sa troisième tranche de 200 milliards d’euros (285 milliards de dollars) de l’UE pour son plan national de relance et de résilience post-COVID. Mais elle est assortie de conditions, visant à pousser l’Italie à se moderniser : lutter contre l’évasion fiscale et mettre à jour son infrastructure numérique, parmi les pires d’Europe.

Azzurra Rinaldi, économiste à l’Université La Sapienza de Rome, affirme que les petites entreprises, comme ce stand de fruits à Naples, ont eu du mal à se maintenir à flot dans une économie qui a basculé de crise en crise au cours du dernier quart de siècle. (Megan Williams/CBC)

Bruxelles n’a pas encore publié de déclaration officielle, mais avec une inquiétude croissante concernant les implications de l’évasion fiscale, Meloni a déclaré qu’elle serait disposée à réduire la dispense de paiement électronique de moins de 60 à moins de 40 euros.

Le vendeur de fruits de Naples Pasquale Marta, qui empile des oranges sanguines lumineuses devant son magasin, qui appartient à sa famille depuis un siècle, a déclaré que le décret annoncé par Meloni ne changerait pas grand-chose pour lui.

“De plus en plus de gens veulent payer avec des cartes, alors je vais prendre des cartes”, a-t-il déclaré. “Je vais quand même m’en sortir.”

Marta dit que ce sont les voisins de Naples qui sont au chômage, obligés de pousser des charrettes vendant de tout, des lunettes de soleil aux bibelots en passant par les fruits, dont il s’inquiète.

“Comment vont-ils survivre s’ils ne vendent pas au comptant, sous la table?” Il a demandé. « Comment sont-ils censés manger ?