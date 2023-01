Dans un Mississippi majoritairement sans avortement, la bataille judiciaire se poursuit

JACKSON, Miss. (AP) – Un groupe de médecins basé dans le Midwest n’a pas le statut juridique pour contester une décision de la Cour suprême du Mississippi datant de 25 ans reconnaissant un droit à l’avortement en vertu de la constitution de l’État, ont soutenu les avocats de six femmes qui soutiennent le droit à l’avortement. dans des documents judiciaires déposés vendredi.

“Cette affaire a été portée par une organisation extérieure à l’État qui pense manifestement que le gouvernement devrait forcer les femmes du Mississippi à mener des grossesses à terme et à accoucher contre leur gré”, a déclaré vendredi l’avocat du Mississippi Center for Justice, Rob McDuff, ajoutant que ceux qui ont déposé costume n’ont “aucun enjeu pratique dans ce cas particulier”.

La lutte juridique pourrait être plus une question de principe que de pratique, car la seule clinique d’avortement du Mississippi a fermé ses portes en juillet, quelques semaines après que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit à l’avortement dans tout le pays avec une affaire qui provenait de l’État.

Comme certains autres États conservateurs, le Mississippi avait un «déclencheur» qui interdirait la plupart des avortements une fois la décision historique de 1973 Roe v. Wade annulée.

L’Association américaine des obstétriciens et gynécologues pro-vie a déposé une plainte en novembre devant un tribunal du Mississippi, affirmant que l’État avait un conflit potentiel entre la loi de déclenchement de 2007 et la décision de 1998, Pro-Choice Mississippi c. Fordice, qui a conclu que l’avortement est un droit protégé par la Constitution de l’État.

“Les avortements électifs dans le Mississippi semblent être à la fois illégaux par la loi et protégés par la Constitution”, ont fait valoir des avocats du Mississippi Justice Institute en représentant les médecins anti-avortement. Ils ont déclaré que les médecins avaient besoin d’éclaircissements pour éviter d’éventuelles sanctions par les institutions médicales.

Les dirigeants de l’American Board of Obstetrics and Gynecology, qui fournit une certification aux médecins sur le terrain, ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que les médecins violent leurs croyances morales. Mais les médecins anti-avortement dans cette affaire ont qualifié ces assurances d’insuffisantes.

Le site Web de l’Association américaine des obstétriciens et gynécologues pro-vie montre que le groupe est basé dans l’Indiana et indique qu’il compte des médecins membres dans le Mississippi et dans d’autres États.

Le Mississippi Center for Justice et la Democracy Forward Foundation, qui sont tous deux des groupes de services juridiques qui soutiennent le droit à l’avortement, ont demandé vendredi d’intervenir au nom des six femmes et ont demandé à un juge de classer l’affaire.

L’avocat de Democracy Forward, Will Bardwell, a déclaré dans un communiqué que le procès était “incorrectement déposé” et “orienté politiquement”.

“Les tribunaux ne peuvent entendre des affaires que lorsqu’il y a une réelle controverse”, a déclaré Bardwell. “Ce boîtier fabriqué ne contient pas d’eau.”

McDuff a déclaré que l’association des médecins “n’est pas lésée par l’existence de ce précédent, et cette affaire n’a pas sa place devant les tribunaux”.

Le directeur du Mississippi Justice Institute, Aaron Rice, a déclaré que l’affaire était la dernière étape de la marche légale du mouvement anti-avortement vers l’interdiction de la procédure.

Il a déclaré vendredi que l’Association américaine des obstétriciens et gynécologues pro-vie “continuera de chercher à protéger les droits de conscience de ses membres en précisant que l’interdiction de l’avortement électif du Mississippi est constitutionnelle. Indépendamment de leurs positions sur l’avortement, tous les Mississippiens devraient vouloir la certitude dans la loi.

La loi de déclenchement du Mississippi stipule que l’avortement n’est légal que si la vie de la femme est en danger ou si une grossesse est causée par un viol signalé aux forces de l’ordre. Il n’y a pas d’exception pour l’inceste.

La dernière clinique d’avortement de l’État était la Jackson Women’s Health Organization. Dans une dernière tentative pour rester ouvert, ses avocats ont demandé à un tribunal d’État d’empêcher le déclencheur de prendre effet. Ils ont cité la décision Fordice, arguant que la constitution de l’État invoque un droit à la vie privée qui “comprend un droit implicite de choisir de se faire avorter ou non”.

Le procureur général du Mississippi, Lynn Fitch, a écrit qu’après l’annulation de Roe v. Wade, “dans la mesure où Fordice a reconnu un droit à l’avortement, ce n’est plus une bonne loi”.

Le journaliste d’Associated Press, Michael Goldberg, a contribué à ce rapport.

Emily Wagster Pettus, Associated Press