Dans un message adressé à Poutine, la base de la RAF devrait abriter de nouveaux avions de combat américains capables de transporter des armes nucléaires pour la première fois en 15 ans.

Une base de la RAF devrait abriter des avions de combat américains capables de transporter des armes nucléaires pour la première fois depuis 15 ans.

L’arrivée évoquée de nouveaux avions puissants a été accueillie comme un message des alliés occidentaux au président belliciste russe Vladimir Poutine.

La RAF Lakenheath dans le Suffolk pourrait accueillir des armes nucléaires pour la première fois depuis 2008 Crédit : Getty

Les forces de sécurité américaines gardent un avion F-35, décrit comme l’avion de combat le plus avancé au monde Crédit : Times Newspapers Ltd.

Deux escadrons de F-35 As devraient bientôt atterrir sur les 1 800 acres de la RAF Lakenheath dans le Suffolk, rapporte le Telegraph.

Ils sont conçus pour transporter des armes nucléaires et effectuer des bombardements nucléaires tactiques.

Leur arrivée prévue fait suite à la demande de l’US Air Force au Congrès du pays d’approuver un dortoir de 144 lits d’une valeur de 40 millions de livres sterling sur la base du Suffolk.

Les documents budgétaires indiquent que cela « permettrait d’accueillir l’augmentation du personnel enrôlé suite à l’éventuelle mission de caution ».

La « caution » est un terme souvent utilisé par le gouvernement américain pour désigner le maintien de la sûreté et de la sécurité des armes nucléaires.

Ces développements surviennent alors que la Grande-Bretagne a un nouveau secrétaire à la Défense, le Premier ministre Rishi Sunak ayant nommé ce matin Grant Shapps pour remplacer Ben Wallace.

Le groupe de campagne antinucléaire CND a averti qu’autoriser le retour des armes nucléaires à Lakenheath pour la première fois depuis 2008 serait « au-delà de l’irresponsabilité ».

D’autres encore ont salué cette décision évoquée, bien que le ministère de la Défense et le Pentagone aient refusé de confirmer.

Quelque 6 000 personnes travaillent à la RAF Lakenheath, qui abrite la 48e Escadre de chasse de l’US Air Force.

Le contrôle de la base, construite en 1940, a été transféré de la RAF à l’USAF en 1948 et les armes nucléaires y ont été transférées pour la première fois six ans plus tard.

La RAF Lakenheath disposait d’abris capables de stocker jusqu’à 110 bombes nucléaires B61 lancées par voie aérienne, mais toutes ont été retirées en 2008.

Les travaux de construction du nouveau dortoir américain proposé devraient commencer en 2024 et durer deux ans, avec l’arrivée potentielle d’armes nucléaires par la suite.

Et une source militaire citée par le Telegraph aurait déclaré que 54 F-35 seraient envoyés depuis les États-Unis cette année ou l’année prochaine.

Ils remplaceraient les anciens F-15 actuellement sur la base aérienne, qui peuvent également transporter des armes nucléaires mais sont moins avancés.

M. Poutine a menacé de déployer les armes nucléaires russes alors qu’il continue de mener une guerre en Ukraine après l’invasion de son voisin par son pays en février de l’année dernière.

Hamish de Bretton-Gordon, ancien commandant du Régiment conjoint chimique, biologique, radiologique et nucléaire de la Grande-Bretagne et de l’OTAN, a déclaré : « Si les États-Unis installent des armes nucléaires au Royaume-Uni, c’est un message à la Russie qu’ils sont sérieux.

« Nous nous trouvons maintenant dans une position où un tyran dans un pays instable menace d’utiliser des armes nucléaires et la seule façon de les arrêter est de leur faire comprendre qu’ils les récupéreront à la pelle. »

La RAF Lakenheath se trouve dans la circonscription de West Suffolk de l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock, qui a salué « l’expansion potentielle ».

Il a ajouté que la Grande-Bretagne devait se tenir « au coude à coude » avec les alliés américains « en particulier face à l’agression menaçante de Poutine ».

Mais la secrétaire générale du CND, Kate Hudson, a déclaré que cette décision serait « plus qu’irresponsable » et ferait de la Grande-Bretagne « une cible dans un conflit nucléaire », a rapporté la BBC.

Le ministère de la Défense a déclaré : « Le Royaume-Uni et l’OTAN ont pour politique de longue date de ne ni confirmer ni nier la présence d’armes nucléaires à un endroit donné. »

Des avions F-15 à capacité nucléaire ont décollé de la RAF Lakenheath en octobre dernier dans le cadre d’exercices aériens de l’OTAN simulant des frappes.

L’US Air Force exploite la base du Suffolk depuis 1948 Crédit : PA : Association de presse

Un avion de combat F-15 de l’US Air Force basé à l’entraînement de la RAF Lakenheath au-dessus du Pays de Galles Crédit : Getty Images-Getty