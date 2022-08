Dans un marché du travail serré, c’est là que les travailleurs canadiens se dirigent

Un violoncelliste formé pour devenir un codeur . Un enseignant en transition aux ventes . Un employé de l’hôtel qui a déménagé au service publique . Des histoires de personnes changeant de carrière pendant la pandémie ont été bien documenté .

Ainsi, aussi, a le grave pénurie des travailleurs de certains secteurs, grâce à des pancartes de demande d’aide affichées dans les vitrines d’innombrables restaurants et épiceries.

Les données de Statistique Canada analysées par CBC News le confirment, montrant une migration des travailleurs entre les secteurs – des emplois dans les industries des services et de l’alimentation à des postes potentiellement plus lucratifs dans des domaines tels que la technologie, la finance et l’immobilier.

Amanda Ryan, qui vit à Moncton, au Nouveau-Brunswick, possédait sa propre entreprise de nettoyage jusqu’à l’année dernière, lorsqu’elle a pris la décision de devenir agent immobilier.

“J’ai eu une entreprise de nettoyage pendant longtemps et mon corps commençait à ressentir les effets du nettoyage tout le temps”, a déclaré Ryan, mère de deux enfants.

“J’essayais de créer quelque chose que je serais capable de faire quand je ne pourrais plus nettoyer et je me suis dit, avec la connaissance des maisons et la capacité de créer ma propre entreprise, que faire de l’immobilier serait probablement couronné de succès.”

Un an plus tard, Ryan a déclaré que le travail avait été difficile, mais aussi gratifiant. Et mieux payer.

De tels changements de carrière ont eu lieu au milieu d’un marché du travail resserré, entraînant des pénuries de personnel dans les secteurs que les travailleurs ont laissés derrière eux. Dans l’ensemble, le Canada taux de chômage reste à 4,9 %, le niveau le plus bas depuis 1970.

Un examen des données révèle également une évolution à plus long terme du marché du travail du pays, stimulée non seulement par les transformations des deux dernières années, mais aussi par les évolutions démographiques en cours depuis des décennies.

Voici cinq graphiques qui aident à illustrer le paysage changeant du travail au Canada :

Le graphique ci-dessus montre le changement spectaculaire des travailleurs vers certains secteurs, tels que l’administration publique et l’immobilier, et loin d’autres, tels que les services de restauration.

Fabian Lange, économiste du travail à l’Université McGill à Montréal, qui a examiné les graphiques de CBC, a déclaré qu’il semble que de nombreux travailleurs gravissent «l’échelle de l’emploi» vers des industries offrant une meilleure rémunération et des avantages sociaux – un phénomène qu’il est en train de documenter aux États-Unis.

“Nous voyons cela au niveau individuel. Nous voyons des gens des services d’hébergement et de restauration, où ils ne vont pas directement à la finance, à l’assurance, à l’immobilier, mais ils iront peut-être vers la fabrication ou … peut-être les conseils en santé”, a-t-il déclaré.

“Ils passeront à des emplois plus élevés dans l’échelle des salaires, qui sont des emplois de meilleure qualité. Et ceux qui occupent des emplois de meilleure qualité ont tendance à évoluer eux-mêmes plus haut dans cette soi-disant échelle d’emplois.”

Au milieu de ce marché du travail tendu, les salaires horaires proposés ont considérablement augmenté dans certains secteurs, tels que les services techniques et d’information, comme le montre le graphique ci-dessus.

Pendant ce temps, les salaires dans d’autres domaines, tels que la fabrication, les services alimentaires et le commerce de détail, ont continué à être à la traîne.

En fait, compte tenu de la hausse du coût de la vie, certains de ces secteurs ont vu le salaire moyen offert baisser pendant la pandémie, a déclaré Lange.

La faiblesse persistante des salaires dans certains secteurs est surprenante, a-t-il dit, du moins du point de vue de l’offre et de la demande.

“Le marché du travail est tendu en ce moment, et ce que cela suggère, c’est qu’il s’agit d’un marché de vendeurs”, a déclaré Lange.

“Les travailleurs devraient être en position de force sur ce marché du travail, et nous devrions voir cela dans la rémunération. Et nous n’avons pas vu grand-chose [increase] en dédommagement.”

Les données suggèrent également, comme le montre le graphique ci-dessus, qu’un nombre croissant de travailleurs quittent leur emploi parce qu’ils ne sont pas satisfaits – et ont maintenant d’autres options sur le marché du travail.

Près du double du nombre de travailleurs ont quitté leur emploi pour cette raison le mois dernier par rapport à juillet 2021, dépassant de loin les autres raisons déclarées, comme aller à l’école ou prendre sa retraite.

Brittany Feor, économiste au Conseil d’information sur le marché du travail, a déclaré qu’encourager les jeunes, tels que les étudiants, avec des salaires plus élevés et des postes à temps partiel pourrait aider à remédier à la pénurie de main-d’œuvre, tout comme une augmentation de l’immigration.

“Inciter certains de ces retraités à revenir sur le marché du travail est une autre solution”, a-t-elle déclaré.

À bien des égards, a déclaré Lange, le marché du travail tendu ressemble à ce qui était déjà prévu avant mars 2020 – bien que la pandémie semble avoir poussé certaines personnes âgées à quitter le marché du travail plus tôt, comme le montre le graphique ci-dessus.

“Je pense que cela a à voir avec la pandémie, dans le sens où les gens ont pris leur retraite de manière préventive … ils auraient donc peut-être prévu de prendre leur retraite à 63 ans, mais la pandémie frappe en mars 2020”, a-t-il déclaré.

“Ils quittent leur emploi, ils ont peut-être peur de retrouver un emploi à 61 ans”, a déclaré Lange. “Un an plus tard, l’économie se redresse, mais ils ont décidé… qu’ils vont simplement prendre leur retraite et avancer leur retraite.”

Mais le principal facteur qui fait baisser le taux de participation au marché du travail, visible dans le graphique ci-dessus, est l’évolution démographique du pays.

UN rapport récent de BMO a examiné l’effet du vieillissement de la population du pays sur la main-d’œuvre et a souligné que cette tendance avait commencé bien avant la pandémie.

“Il est essentiel de noter que ce lent déclin continu est presque entièrement fonction de la démographie sous-jacente – c’est-à-dire une part en augmentation rapide de la population dans les groupes d’âge de la retraite – et moins à voir avec les personnes qui quittent la population active pour d’autres raisons”, a déclaré le dit le rapport.

“Alors que cette ponction démographique sur la main-d’œuvre arrivait à toute vitesse, la pandémie semble avoir créé au moins quelques perturbations supplémentaires par le biais de retraites anticipées, de changements de mode de vie et de changements d’emploi.”

Le rapport conclut qu’à plus long terme, « le frein démographique à l’offre de main-d’œuvre persistera » dans les années à venir.