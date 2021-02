Dans un jeu dangereux du chat et de la souris, l’Iran regarde de nouvelles cibles en Afrique

NAIROBI, Kenya – Lorsque l’agence de renseignement éthiopienne a récemment découvert une cellule de 15 personnes qui, selon elle, enfermaient l’ambassade des Émirats arabes unis, ainsi qu’une cache d’armes et d’explosifs, elle a affirmé avoir déjoué une attaque majeure susceptible de semer le chaos. dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

Mais les Éthiopiens ont omis un détail clé sur le prétendu complot: qui était derrière.

Le seul indice était l’arrestation d’une 16e personne: Accusé d’être le chef de file, Ahmed Ismail avait été arrêté en Suède avec la coopération de «services de renseignement africains, asiatiques et européens», ont indiqué les Éthiopiens.

Aujourd’hui, les responsables américains et israéliens disent que l’opération était l’œuvre de l’Iran, dont les services de renseignement ont activé une cellule dormante à Addis-Abeba l’automne dernier avec l’ordre de recueillir des renseignements également sur les ambassades des États-Unis et d’Israël.

Ils disent que l’opération éthiopienne faisait partie d’une campagne plus large visant à rechercher des cibles souples dans les pays africains où l’Iran pourrait venger des pertes douloureuses et très médiatisées telles que la mort de Mohsen Fakhrizadeh, le principal scientifique nucléaire iranien, qui aurait été tué par Israël en novembre. , et le major général Qassim Suleimani, le maître espion iranien tué par les États-Unis en Irak il y a un peu plus d’un an.