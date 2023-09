Dans un Japon vieillissant, le personnel des patients atteints de démence café des ordres erronés

Commentez cette histoire Commentaire

TOKYO — Le serveur de 85 ans était impatient de commencer son travail, accueillant les clients dans le restaurant avec un salut chaleureux : « Irasshaimase ! » ou « Bienvenue! » Mais au moment de prendre leurs commandes, les choses se sont un peu compliquées. Il s’est dirigé vers une table mais a oublié son presse-papiers contenant des bons de commande. Il a délicatement livré un morceau de gâteau à la mauvaise table. Un client a attendu 16 minutes pour une tasse d’eau après s’être assis.

Mais personne ne s’en est plaint ni n’en a fait toute une histoire. À chaque fois, les clients ont accepté ses confusions et j’ai ri avec lui. C’est comme ça que ça se passe à l’Orange Day Sengawa, également connu sous le nom de Café des commandes erronées.

Ce café de 12 places situé à Sengawa, une banlieue de l’ouest de Tokyo, embauche une fois par mois des personnes âgées atteintes de démence pour travailler comme serveurs. Un ancien propriétaire du café a un parent atteint de démence, et le nouveau propriétaire a accepté de le laisser louer l’espace chaque mois en tant que « café pour la démence ». Les organisateurs travaillent désormais avec le gouvernement local pour se connecter aux patients atteints de démence de la région.

C’est un espace sûr où ils peuvent interagir avec de nouvelles personnes, être productifs et se sentir utiles – un élément essentiel pour ralentir la progression de la démence, une maladie neurodégénérative incurable.

« C’est tellement amusant ici. J’ai l’impression de rajeunir rien qu’en étant ici », a déclaré Toshio Morita, le serveur, qui a commencé à montrer des symptômes de démence il y a deux ans.

Maladie aux indignités et aux charges financières sans fin, la démence est un phénomène mondial auquel toutes les sociétés sont confrontées. Mais au Japon, la société la plus ancienne du monde, la démence constitue un problème de santé national urgent.

Environ 30 pour cent de la population japonaise, soit environ 125,7 millions d’habitants, a plus de 65 ans. On estime que plus de 6 millions de Japonais souffrent de démence, et ce nombre devrait atteindre 7,3 millions, soit 1 personne sur 5 de plus de 65 ans. — d’ici 2025, selon le ministère de la Santé.

Le manque chronique de soignants au Japon et la flambée des coûts des soins aux personnes âgées signifient que le Japon doit trouver des moyens créatifs pour responsabiliser ces patients atteints de démence afin qu’ils puissent être mentalement et physiquement actifs le plus longtemps possible, plutôt que d’être isolés à la maison ou à l’hôpital.

Les « cafés sur la démence » sont un moyen de combler cette lacune. Le concept a été introduit au Japon en 2017 via des événements éphémères, mais des efforts plus permanents apparaissent désormais dans tout le pays.

En juin, le Japon a adopté une loi visant à mettre en place une série de nouveaux programmes et services pour aider les personnes atteintes de démence, ce que le Premier ministre Fumio Kishida a identifié comme un projet national urgent. Le ministère japonais de la Santé estime que les nouveaux efforts de conseil et de recherche sur la démence coûteront environ 96 millions de dollars rien qu’en 2024.

Kazuhiko, un homme de 65 ans atteint de démence il y a cinq ans, travaille au café tous les mois. Sa femme voulait lui trouver un endroit où il pourrait interagir avec des gens autres que ceux qu’il voit à sa garderie. La famille de Kazuhiko a demandé qu’il soit identifié par son prénom pour préserver sa vie privée.

À un moment donné, Kazuhiko se dirigeait vers une table avec une commande, mais a été distrait lorsque l’équipe de construction à l’extérieur a fait un grand bruit. Il a quitté le café et s’est dirigé vers le son, et le personnel s’est précipité pour le ramener.

« Depuis quand travailles-tu ici? » » a demandé un visiteur. « Est-ce qu’aujourd’hui c’est ta première fois? »

« Oui », répondit Kazuhiko, sauf que ce n’était pas sa première fois.

Kazuhiko parle ou montre rarement des émotions. Il n’établit généralement pas de contact visuel avec les clients jusqu’à ce qu’il les voie plusieurs fois. Mais ce jour-là, il a affiché le sourire.

Le sourire était dirigé vers Tomomi Arikawa, 48 ans, et sa fille de 16 ans, Sayaka, qui lui rendaient visite vers midi pour un morceau de gâteau en mousseline et un dessert à la gelée d’agrumes. Sayaka travaille sur un projet de recherche d’été à l’école et a choisi comme sujet la démence, en mémoire de son grand-père, qui a souffert de cette maladie pendant quatre ans avant de mourir ce printemps.

Kazuhiko leur apporta leurs commandes. Sayaka le remercia et sourit, et il lui rendit son sourire. «C’était vraiment spécial», a-t-elle déclaré.

« Il y a toujours beaucoup de choses difficiles des deux côtés [the patients and their families] … mais il y a des moments où l’on sait qu’une véritable connexion a été établie », a déclaré Arikawa.

« Quand nous l’avons vu sourire après notre ‘merci’ plus tôt, cela nous a rappelé ces moments que nous avons passés [with my father]ce qui m’a presque fait pleurer », a-t-elle déclaré.

Depuis avril, le Café des Commandes Erreurs ouvre une fois par mois vers midi. Un patient atteint de démence travaille comme serveur par heure, portant un tablier orange vif, couleur associée aux soins de la démence. Une chaise leur est réservée près de la cuisine pour qu’ils puissent se reposer entre les commandes.

Des bénévoles plus jeunes aident les serveurs plus âgés à marquer les commandes des clients sur les formulaires de commande, qui sont simples et codés par couleur.

Les numéros de table étaient difficiles à retenir pour les personnes âgées, alors le personnel les a remplacés par un centre de table avec une seule fleur, d’une couleur différente pour chaque table.

Les administrateurs du café voulaient aider la communauté à voir que les patients atteints de démence peuvent prolonger leurs années d’activité, avec un peu de compréhension et de patience de la part de ceux qui interagissent avec eux.

« Beaucoup de personnes âgées vivent dans des maisons de retraite ou sont simplement enfermées chez elles. J’espère donc que notre initiative donnera aux personnes atteintes de démence quelque chose à espérer », a déclaré Yui Iwata, qui participe à la gestion du café. « Si les gens comprennent mieux, il deviendra également plus facile pour les personnes atteintes de démence de sortir. »

Morita, 85 ans, n’arrête pas de discuter avec les clients, et il n’est pas surprenant qu’il ait été vendeur d’assurances et président de longue date de son association de quartier. Mais il y a deux ans, il ne se souvenait plus des noms de ses voisins. Il voulait continuer à travailler mais ne savait pas où.

Le matin de son quart de travail, Morita demandait à sa femme toutes les 10 minutes quand ils devaient partir au cas où ils seraient en retard, a déclaré sa femme. Il oubliait toujours l’heure de leur départ, mais son enthousiasme restait ininterrompu. Il ne se souvient pas de l’itinéraire pour se rendre au café, alors sa femme l’y amène et prend une part de gâteau pendant qu’il travaille.

Dès son arrivée, il salua le jeune personnel et étendit les bras. Ils enfilèrent son tablier orange et attachèrent son bandana.