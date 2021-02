Dans un Irak riche en pétrole, quelques femmes pionnières respectent les normes et acceptent des emplois sur les chantiers de forage

Il est presque l’aube et Zainab Amjad a passé toute la nuit à travailler sur une plate-forme pétrolière dans le sud de l’Irak. Elle abaisse un capteur dans les profondeurs noires d’un puits jusqu’à ce que les ondes sonar détectent la présence du brut qui alimente l’économie de son pays.

Ailleurs dans la province riche en pétrole de Bassorah, Ayat Rawthan supervise l’assemblage de grandes tiges de forage. Celles-ci creuseront la Terre et enverront des données cruciales sur les formations rocheuses à des écrans situés à quelques mètres de distance qu’elle déchiffrera.

Les femmes, toutes deux âgées de 24 ans, ne font partie que d’une poignée d’entre elles qui ont évité les emplois de bureau tristes généralement confiés aux femmes ingénieurs pétroliers en Irak. Au lieu de cela, ils ont choisi de devenir des pionniers dans l’industrie pétrolière du pays, portant des casques de sécurité pour entreprendre le travail exténuant sur les sites de forage.

Elles font partie d’une nouvelle génération de femmes irakiennes talentueuses qui testent les limites imposées par leurs communautés conservatrices. Leur détermination à trouver un emploi dans une industrie historiquement dominée par les hommes est un exemple frappant de la façon dont une population de jeunes en plein essor se trouve de plus en plus en contradiction avec les traditions tribales profondément enracinées et conservatrices qui prévalent dans le centre pétrolier du sud de l’Irak.

Les heures qu’Amjad et Rawthan passent dans les champs pétrolifères sont longues et le temps impitoyable. On leur demande souvent ce qu’elles font là – en tant que femmes.

«Ils me disent l’environnement de terrain que seuls les hommes peuvent supporter», a déclaré Amjad, qui passe six semaines à la fois à vivre sur le site de forage. «Si j’abandonnais, je leur donnerais raison.

La fortune de l’Irak, à la fois économique et politique, a tendance à fluctuer avec les marchés pétroliers. Les ventes de pétrole représentent 90% des revenus de l’État – et la grande majorité du brut provient du sud. Un krach des prix entraîne une crise économique; un boom remplit les caisses de l’État. Une économie saine apporte une certaine stabilité, tandis que l’instabilité a souvent miné la force du secteur pétrolier. Des décennies de guerres, de troubles civils et d’invasion ont bloqué la production.

À la suite de la faiblesse des prix du pétrole entraînés à la baisse par la pandémie de coronavirus et les différends internationaux, l’Irak montre des signes de reprise, les exportations de janvier atteignant 2,868 millions de barils par jour à 53 dollars le baril, selon les statistiques du ministère du Pétrole.

Pour la plupart des Irakiens, l’industrie peut être résumée par ces chiffres, mais Amjad et Rawthan ont une vision plus granulaire. Chaque puits présente un ensemble de défis; certains nécessitaient plus de pression pour pomper, d’autres étaient chargés de gaz toxiques. «Chaque terrain donne l’impression d’aller dans un nouveau pays», a déclaré Amjad.

Compte tenu de l’importance démesurée de l’industrie pour l’économie, les programmes pétrochimiques des écoles d’ingénieurs du pays sont réservés aux étudiants ayant les meilleures notes. Les deux femmes faisaient partie du top 5% de leur promotion à l’Université de Basra en 2018.

À l’école, ils ont été émerveillés par le forage. Pour eux, c’était un monde nouveau, avec son propre langage: «spudding» devait commencer les opérations de forage, un «arbre de Noël» était tout en haut d’une tête de puits et «dope» signifiait juste de la graisse.

Chaque journée de travail les plonge profondément dans les mystérieuses affaires sous la croûte terrestre, où ils utilisent des outils pour observer les formations de minéraux et de boue, jusqu’à ce que l’huile précieuse soit trouvée. «Comme jeter une pierre dans l’eau et étudier les ondulations», a expliqué Rawthan.

Pour travailler sur le terrain, Amjad, la fille de deux médecins, savait qu’elle devait décrocher un emploi dans une société pétrolière internationale – et pour ce faire, elle devrait se démarquer. Les entreprises publiques étaient une impasse; là, elle serait reléguée au travail de bureau.

«Pendant mon temps libre, mes vacances, mes jours de congé, je réservais des formations, je m’inscrivais à tout programme que je pouvais», a déclaré Amjad.

Lorsque le CPECC de Chine est venu chercher de nouvelles recrues, elle était le choix évident. Plus tard, lorsque Schlumberger, basée au Texas, a cherché des ingénieurs filaires, elle a sauté sur l’occasion. Le travail l’oblige à déterminer la quantité de pétrole récupérable d’un puits donné. Elle a réussi un examen difficile après l’autre pour se rendre à l’entretien final.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était certaine de pouvoir faire le travail, elle a répondu: « Engagez-moi, regardez. »

En deux mois, elle a troqué son casque vert contre un blanc brillant, signifiant son statut de superviseur, et non plus un stagiaire – un mois plus vite que d’habitude.

Rawthan savait aussi qu’elle allait devoir travailler très dur pour réussir. Une fois, lorsque son équipe a dû effectuer un «détournement» rare – forer un autre forage à côté de l’original – elle est restée éveillée toute la nuit.

«Je n’ai pas dormi pendant 24 heures, je voulais comprendre tout le processus, tous les outils, du début à la fin», a-t-elle déclaré.

Rawthan travaille également maintenant pour Schlumberger, où elle collecte les données des puits utilisés pour déterminer le chemin de forage plus tard. Elle veut maîtriser le forage et l’entreprise est un leader mondial du service.

Les parents, les amis et même les enseignants étaient décourageants: qu’en est-il du dur travail physique? La chaleur torride de Bassora? Vous vivez sur le site de forage pendant des mois à la fois? Et les scorpions du désert qui parcourent les réservoirs la nuit?

«Plusieurs fois, mes professeurs et mes pairs ont ri:« Bien sûr, nous vous verrons là-bas », en me disant que je ne pourrais pas y arriver», a déclaré Rawthan. «Mais cela m’a seulement poussé plus fort.»

Cependant, leurs parents étaient favorables. La mère de Rawthan est ingénieur civil et son père, le capitaine d’un pétrolier qui passait souvent des mois en mer.

«Ils comprennent pourquoi c’est ma passion», dit-elle. Elle espère aider à créer un syndicat pour rassembler des femmes ingénieurs irakiennes partageant les mêmes idées. Pour l’instant, aucun n’existe.

Le travail n’est pas sans danger. Les manifestations à l’extérieur des champs pétrolifères menées par des tribus locales en colère et des chômeurs peuvent perturber le travail et parfois dégénérer en violence envers les travailleurs du pétrole. Confrontés chaque jour à des flambées qui indiquent la richesse pétrolière évidente de l’Irak, d’autres dénoncent la corruption de l’État, la mauvaise prestation des services et le chômage.

Mais les femmes sont prêtes à affronter ces difficultés. Amjad a à peine le temps de les considérer: il était 23 heures et on avait besoin d’elle pour retourner au travail.

«Le forage ne s’arrête jamais», dit-elle.