Lorsqu’un incendie de forêt s’est propagé à son village, le fermier turc Sercan Bayat a crié à ses vaches de fuir les flammes et a prié pour sa propre mort plutôt que de voir ses animaux périr. Voir ses animaux menacés par l’enfer – un moment qu’il a capturé en vidéo – a été le moment le plus difficile de la vie de Bayat, 30 ans. Mais bien qu’il ait perdu huit de son bétail dans l’incendie, il a retrouvé plus tard une nouvelle vie sous la forme d’un chevreau nouveau-né allongé, impuissant, mais respirant encore, après la mort de sa mère dans l’incendie.

« Deux ou trois heures après l’extinction des flammes, j’ai vu celui-ci par terre. C’est notre bébé chèvre maintenant. Nous l’avons appelé Miracle », a déclaré Bayat.

« Nous avons trouvé une autre chèvre au milieu du feu de forêt. Elle a un bébé. Voilà. Miracle numéro deux », a ajouté Bayat en embrassant les chevreaux.

Il a déclaré que bien que sa ferme à Manavgat, dans le sud de la Turquie, soit gravement endommagée et qu’il ait perdu certains de ses animaux, il est maintenant « sur la lune » de la survie des enfants.

L’incendie de forêt massif était l’un des quelque 100 incendies qui, selon les autorités, ont éclaté cette semaine dans le sud et l’ouest de la Turquie. Une chaleur étouffante et des vents violents ont attisé les flammes. Le nombre de morts dans les incendies est passé à six samedi, alors que deux pompiers sont morts lors des efforts pour contrôler l’incendie à Manavgat. Des milliers de personnes ont été évacuées de leurs maisons.

L’imagerie satellite a montré que la fumée des incendies d’Antalya et de Mersin s’étendait jusqu’à l’île de Chypre, à environ 150 km (100 miles).

Les incendies de forêt sont courants dans le sud de la Turquie pendant les chauds mois d’été, mais les autorités locales affirment que les derniers incendies ont couvert une zone beaucoup plus vaste.

