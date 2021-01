Saleh a donc dû collecter des fonds pour soigner son fils, Mohammed, à Sanaa jusqu’à ce que cet argent soit également épuisé. Sa dernière option était un petit hôpital dans ce bourg du nord du Yémen, à 15 minutes à pied de leur domicile. Le personnel a tenté de reconstruire son corps squelettique, malnutri, âgé de neuf mois.

«Il est mort il y a deux mois», se souvient Saleh en novembre, en fondant en larmes.

Les coupes dans l’aide de l’administration Trump et d’autres pays occidentaux, destinées à empêcher les rebelles houthis au Yémen de détourner ou de bloquer l’argent, s’aggravent la crise humanitaire du pays, déjà considéré comme le plus grave au monde.

Les promesses de dons de l’année dernière, totalisant 1,61 milliard de dollars, représentaient moins de la moitié du financement de 2019, et des centaines de millions de dollars promis par les donateurs n’ont pas encore été payés, selon le Bureau humanitaire des Nations Unies pour le Yémen. Au moins 15 des 41 grands programmes de l’ONU ont été réduits ou fermés, et des programmes supplémentaires pourraient expirer dans les mois à venir si plus aucun argent n’est reçu, selon des responsables de l’ONU.

Cela empêcherait de nombreuses organisations humanitaires occidentales, préoccupées par des poursuites pour soutien présumé du groupe armé, d’opérer dans les zones contrôlées par les Houthis, où vivent la plupart des Yéménites. Cela pourrait également conduire à des représailles des rebelles contre les groupes humanitaires, sapant encore davantage les efforts visant à aider des millions de Yéménites.

La réduction du financement intervient à un moment où « le Yémen est maintenant en danger imminent de la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies », a averti le Secrétaire général de l’ONU António Guterres dans un récent communiqué, ajoutant que « par défaut » à une action immédiate, des millions de vies pourraient être perdues. «

Aidan O’Leary, chef du Bureau humanitaire des Nations Unies au Yémen, a déclaré que le manque de financement pourrait entraîner la suspension de l’aide alimentaire d’urgence pour 5 millions de personnes et des soins de santé de base pour 9 millions de personnes, dont plus d’un demi-million d’enfants souffrant de malnutrition.

Le conflit actuel a éclaté après que les rebelles chiites houthis ont expulsé le gouvernement yéménite de la capitale en 2015, ce qui a poussé une coalition sunnite régionale dirigée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à entrer en guerre. Leur campagne soutenue par les États-Unis visait à restaurer le gouvernement et à mettre un terme à l’influence croissante de l’Iran dans la région.

Au lieu de cela, le conflit d’aujourd’hui s’enlise dans une impasse militaire, même s’il s’intensifie dans certaines régions.

Une économie en chute libre, le fléau de criquets et des inondations dévastatrices, ainsi que la propagation du coronavirus, ont exacerbé les problèmes humanitaires, ont déclaré les travailleurs humanitaires.

Aujourd’hui, plus de 24 millions de Yéménites, soit environ 80% de la population, ont besoin d’une assistance humanitaire, dont plus de 12 millions d’enfants, selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Selon Oxfam, la moitié de toutes les installations médicales ont été détruites ou ne sont pas opérationnelles. Le choléra, la dengue et d’autres maladies ont détruit le système immunitaire de millions de personnes, les rendant plus vulnérables au coronavirus.

En mars, l’administration Trump a suspendu au moins 73 millions de dollars d’aide après avoir accusé les Houthis de détourner et de perturber l’aide. D’autres donateurs occidentaux ont emboîté le pas. En octobre, une étude de l’UNICEF a révélé que le taux de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans était le plus élevé jamais enregistré dans certaines régions du Yémen.

Un porte-parole par intérim de l’USAID, le bras donateur du gouvernement américain, a défendu ses efforts d’aide, affirmant que malgré les coupes budgétaires, les États-Unis restent le plus grand donateur du Yémen. Le gouvernement américain « reste déterminé à fournir une assistance aux communautés les plus vulnérables du Yémen », a déclaré Pooja Jhunjhunwala, le porte-parole par intérim.

Selon les données de l’ONU, la contribution américaine de 530 millions de dollars en 2020 représentait environ 60% de la contribution en 2019. Jhunjhunwala a déclaré que les données du gouvernement américain, qui vont par année fiscale plutôt que par année civile, montrent que l’exercice 2020 était en baisse de 15 pour cent par rapport à l’exercice précédent.

«Destin incertain»

L’hôpital de Raydah est beaucoup moins équipé qu’un hôpital à part entière, mais accueille des patients de toute la région.

Save the Children, une organisation caritative américaine qui reçoit de l’argent du gouvernement américain, a payé le plus de salaires, de médicaments, de suppléments nutritionnels, de produits d’hygiène et de premiers soins.

« Ces choses ont cessé depuis mars », a déclaré Abdullah Saleh Altam, directeur général de l’hôpital. « En conséquence, la situation s’est détériorée ici ces derniers mois. »

Aujourd’hui, dit-il, les patients atteints de maladies chroniques ne peuvent pas trouver de remèdes de base pour les maladies respiratoires, la diarrhée et la malnutrition.

«Même ceux qui étaient en bonne santé financière ont commencé à montrer des signes de malnutrition», a déclaré Altam. « Ce ne sont pas seulement des enfants, mais aussi des femmes enceintes et allaitantes. »

En 2019, Save the Children a atteint 1,2 million d’adultes et d’enfants au Yémen du Nord, y compris la zone où se trouve l’hôpital de Raydah. L’année dernière, des coupes budgétaires ont contraint l’organisme de bienfaisance à réduire l’aide alimentaire à 21 000 ménages.

La réduction de l’aide « les a laissés dans un sort incertain », a déclaré Anna Pantelia, une porte-parole de Save the Children, faisant référence aux 1,2 million de personnes qu’elles ont jadis touchées.

Kareema Al-Maakhathi, une infirmière à l’hôpital Raydah qui a un contrat avec Save the Children, a déclaré que de nombreuses personnes ne pouvaient même pas se permettre le voyage à l’hôpital.

«Dans le passé, nous prenions en charge non seulement les frais de transport, mais également les frais de déplacement», jusqu’à l’hôpital Raydah ou même aussi loin que Sanaa, a déclaré Maakhathi. « Cependant, nous avons dû nous arrêter il y a trois mois. »

«En octobre, six ou sept enfants sont morts parce que leurs familles n’avaient pas les moyens de les emmener à l’hôpital», a ajouté Altam. « Ils avaient tous moins de 5 ans. »

«Récemment, nous avons été contraints de rejeter les parents dont les enfants avaient besoin de nourriture lorsque nous étions à court de fournitures», a-t-il déclaré.

Mourir à la maison

Il y a plusieurs mois, Hind Al-Qarreh, 18 ans, a emmené ses jumeaux à l’hôpital de Raydah. Enas et Eman, 10 mois, souffraient de malnutrition sévère et de diarrhée. Enas était pire: elle pesait environ six livres. «Elle était littéralement peau contre os», se souvient Mansoor Matar, une assistante médicale qui dirige le service nutritionnel de l’hôpital.

Son cas était si grave qu’il a conseillé à Qarreh d’emmener son bébé dans un plus grand hôpital de la capitale provinciale. Mais la famille ne pouvait pas se le permettre et il ne restait plus d’argent de Save the Children.

Alors Matar et d’autres employés de l’hôpital ont collecté des fonds pour payer les médicaments et les suppléments nutritionnels. Il a effectué des visites de suivi au domicile de la famille.

« Maintenant Enas pèse 5,4 kg », a déclaré Qarreh, soit près de 12 livres.

Mais d’innombrables bébés ne survivent pas. Cela est particulièrement vrai dans les régions éloignées où même atteindre une petite installation est devenu financièrement prohibitif.

Fatima Alwadei, infirmière à la clinique Almadan, à environ 160 km au nord de l’hôpital de Raydah, a déclaré qu’elle avait dit à de nombreux parents que le financement du transport vers les grands hôpitaux était terminé.

« Alors ils rentrent chez eux », a déclaré Alwadei. « Pour être honnête, beaucoup d’enfants que je connais sont morts à la maison. »

Saleh, la mère qui était initialement incapable de payer le taxi pour Sanaa, a presque sauvé son fils Muhammed, a-t-elle dit.

En mai, après avoir entendu parler des coupes budgétaires, elle et son mari ont demandé de l’argent à leurs parents, amis et voisins. Ils ont recueilli 1 700 dollars et emmené Mohammed à l’hôpital principal de Sanaa.

Leur argent, utilisé pour les transfusions sanguines et autres besoins médicaux, a duré un mois. Contre l’avis de leur médecin, ils sont retournés dans leur village parce que « nous manquions d’argent ou de ressources pour obtenir de l’argent », a déclaré Saleh.

Puis ils ont commencé à emmener Muhammed encore et encore, chaque fois qu’il était malade, à l’hôpital Raydah, jusqu’à sa mort.

«J’ai tellement le cœur brisé parce que je me sentais impuissante et ne pouvais rien faire», a déclaré sa mère, essuyant des larmes sur son visage.