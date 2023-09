Dans un hôpital de Marrakech, les survivants du séisme marocain réfléchissent à la suite | Nouvelles sur les tremblements de terre

Marrakech, Maroc – Les quelques centaines d’habitants d’Ijjoukak ont ​​dû attendre trois jours avant d’être secourus après le séisme qui a ravagé les montagnes du Haut Atlas vendredi vers 23 heures.

À ce moment-là, Henya Bilau était déjà morte. Neuf membres de sa famille élargie ont été tués la même nuit.

Situé à environ deux heures et demie de route de la ville touristique florissante de Marrakech, le village pauvre d’Ijjoukak, situé à flanc de colline, n’avait que peu de chance contre le séisme de magnitude 6,8.

Les estimations varient, mais entre 80 et 100 habitants, soit environ la moitié de la population, auraient été tués. D’autres sont morts en attendant de l’aide.

Pendant ce temps, les villageois n’ont d’autre choix que de creuser dans les décombres et d’en extraire les corps de leurs amis, parents et voisins.

Les enfants de Henya – Youssef, cinq ans, et Jihan, deux ans, qui dort sans s’en rendre compte dans le berceau en tissu suspendu aux épaules de sa tante – n’ont pas encore compris. Youssef joue joyeusement avec un voisin. Il n’a aucune idée de ce qui s’est passé.

« Le mur est tombé sur Henya », explique la tante, Saida Ben Nasser. « Les enfants ont été éjectés. »

Aujourd’hui, comme des centaines d’autres personnes, ils attendent devant l’hôpital universitaire de Marrakech que la mère et la tante de Henya soient libérées. On espère qu’ils pourront aider à s’occuper des enfants.

Après ce qui semble une éternité, le mari d’Henya, Omar, s’identifie. Il se tenait à distance, regardant la conversation se dérouler. Omar était absent et travaillait dans un bâtiment à Casablanca lorsque le séisme a frappé.

D’une voix fine et rauque, il explique qu’il ne sait pas ce qu’il va faire. La maison est en ruine, dit-il. Ils n’ont nulle part où aller.

Essayer d’aider

L’hôpital et ses terrains sont bondés.

Partout au Maroc, les gens font tout ce qu’ils peuvent pour aider. En plus des wagons remplis de premiers secours et de secours immédiats qui arrivent dans les montagnes, il y a des files de personnes qui attendent des heures pour donner du sang.

Beaucoup ont été refoulés, explique la directrice de la clinique, le Dr Samia el-Fezzani. Ils ont déjà plus que ce qu’ils peuvent traiter.

« Les dons ont triplé directement après le séisme », dit-elle. « Nous ne pouvons que le garder [the blood] pendant 42 heures, nous devons donc échelonner l’approvisionnement.

Des bénévoles sont également présents parmi son personnel, s’occupant de tout, de l’inscription à la gestion des centaines de personnes assises dans la zone de débordement du centre, ainsi que des salles bondées à l’intérieur.

Houda al-Bass, une employée de bureau de 23 ans, enfreignait le protocole alors qu’elle était allongée sur une chaise, pompant du sang de son bras. Il y a des limites strictes : plus d’un mois doit s’écouler entre les dons. Mais Houda a déjà fait cinq dons depuis le séisme.

« Mon patron ne m’a pas donné de congés, je m’en fichais », dit-elle. « Je connais beaucoup de gens de la montagne… C’est le moins que je puisse faire. Je ne pouvais pas donner mon argent, je ne pouvais pas donner mon temps. Mon sang est tout ce que je peux donner.

Visite royale

Le Dr el-Fezzani espère que la catastrophe marquera un tournant pour les villageois.

Elle est patriotique à l’extrême et toujours au top après avoir été filmée aux côtés du roi Mohammed VI du Maroc. L’avenir utopique qu’elle dessine comprend de nouvelles villes et de nouvelles routes pour des communautés largement traditionnelles et n’ayant pas reçu le type d’investissement dont bénéficient les grandes villes marocaines.

Lorsqu’on lui demande si ce nouvel avenir avait de la place pour le passé, elle acquiesce.

« Les traditions sont très fortes », dit-elle, « ils ne les perdront pas ».

L’aide arrive de plus en plus dans les villages de montagne reculés, mais certaines des zones les plus touchées restent hors de portée des sauveteurs, créant des goulots d’étranglement dans l’aide et, dans certaines régions, la pénurie et le ressentiment.

Cependant, depuis la visite de Mohammed VI mardi, un regain de soulagement est perceptible. De plus en plus de camions militaires font la queue dans les embouteillages interminables qui définissent une grande partie des efforts de secours, tandis que les camps temporaires et les cliniques d’urgence se sont multipliés depuis l’intervention royale.

Lorsqu’on leur demande pourquoi cette intervention était nécessaire pour apporter des secours à l’échelle requise, la plupart des gens restent silencieux.

Néanmoins, à travers les montagnes, les corps gisent toujours sous les décombres, tandis que les villageois locaux – ainsi que les forces de secours nationales et internationales – peinent à les atteindre. Les chiens, entraînés à détecter les vivants, deviennent de plus en plus silencieux.

Mohammed Ait Alla, 31 ans, a eu de la chance. Lui et sa femme Nayima, très enceinte, du petit hameau de Sidi Rahal, ont échappé aux pires dégâts.

« J’ai entendu le tremblement de terre avant de le ressentir », dit-il, décrivant le faible grondement qui a précédé la destruction. « Les lumières se sont éteintes et j’ai entendu des gens courir. Nous aussi, nous avons essayé de courir.

Finalement, une ambulance est arrivée, mais elle n’a pu les emmener qu’au village suivant, où un autre villageois a conduit Mohammed et Nayima à Marrakech.

Elle a donné naissance à un garçon peu de temps après. Il s’appelle Rayan.