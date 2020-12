Le monde tourne toujours sous le coronavirus pandémie, qui a non seulement perturbé l’ordre mondial, mais a également changé la façon dont nous menons nos vies normales. Même si les nouvelles qui circulent depuis des mois concernent la perte de vies humaines et la propagation mondiale du virus, elles montrent périodiquement comment les gens ont saisi l’occasion d’aider les autres en ces temps de test.

Un de ces postiers aux États-Unis est salué par des internautes après avoir fait tout son possible pour surprendre une mère célibataire qui était en isolement après avoir été testée positive pour Covid-19 . Selon un CNN rapport, Mary, une employée du Service postal des États-Unis (USPS), connaissait une de ces mères sur son trajet à Houston, elle a donc pris sur elle de déposer un colis de soins autre que le courrier de la famille.

Lisette LeJeune a été testée positive pour le virus plus tôt en décembre et avait du mal à se rétablir chez elle et à prendre soin de ses fils. LeJeune avait notifié à sa factrice locale Mary de déposer son courrier dans un seau, afin que le postier n’ait pas à risquer de toucher un objet.

Étonnamment, Mary s’est présentée à sa porte quelques jours plus tard pour livrer un colis comprenant une carte de rétablissement, de la soupe en conserve, des craquelins, des biscuits et d’autres friandises. Mais quand LeJeune a remarqué un sac à sa porte la semaine dernière, elle a pensé que c’était d’un parent, jusqu’à ce qu’elle voit le mot à l’intérieur.

Elle a également trouvé un enregistrement de la caméra de sa sonnette du cadeau déposé par Mary. Profondément touché par ce geste aimable, LeJeune Facebook et partagé l’incident avec le monde. Elle a déclaré que l’incident était la « chose la plus douce » qui lui soit arrivée et qu’elle ait rendu toute l’année. Elle l’a racontée Covid-19 épreuve, y compris la période de quarantaine à domicile et comment elle a été surprise de trouver un colis de soins du courrier même après l’avoir informée que sa famille était affectée par le virus.

LeJeune a également dit CNN que son enfant de trois ans salue toujours Mary quand ils la voient et qu’il y avait des friandises spéciales pour lui comme des bonbons gommeux et du jus d’orange. Elle avait peur alors que le jus d’orange continuait à s’épuiser et a été surprise ce matin-là de trouver la boisson sur son porche avec d’autres collations.

LeJeune et ses deux fils se sont maintenant rétablis et ont été testés négatifs pour le virus et ont pu mettre fin à leur quarantaine dimanche.

Maintenant qu’elle peut sortir, LeJeune a hâte de rendre le geste aimable de Mary et d’apprécier sa gentillesse.