Dans un geste rare, Singapour accuse un fonctionnaire de corruption

Presque toutes les accusations portées contre M. Iswaran découlent de ses relations avec le magnat de l’immobilier milliardaire Ong Beng Seng, qui a organisé la course de Formule 1 à Singapour en 2008 et qui fait également l’objet d’une enquête. Vingt-quatre des accusations portent sur de novembre 2015 à décembre 2021. , lorsque M. Iswaran est accusé d’avoir obtenu de M. Ong des « objets de valeur » d’une valeur totale d’environ 160 000 dollars, selon l’organisme de surveillance de la corruption de Singapour.

Ceux-ci incluent des billets en Grande-Bretagne pour « Le Livre de Mormon », « Hamilton » et des matchs de football de la Premier League anglaise, selon les médias locaux. Il est également accusé d’avoir accepté des billets pour la course de Formule 1 à Singapour, ainsi qu’un vol vers Doha, au Qatar, sur le jet privé de M. Ong, un séjour d’une nuit au Four Seasons de Doha et un billet en classe affaires de De Doha à Singapour, a indiqué la chaîne.

Les deux accusations de corruption concernent M. Iswaran qui aurait reçu des pots-de-vin totalisant environ 124 000 dollars de la part de M. Ong en septembre et décembre 2022, selon l’organisme de surveillance de la corruption de Singapour. Celles-ci auraient été faites en échange de la promotion des intérêts commerciaux du magnat impliquant le Grand Prix de Singapour, comme on appelle la course de Formule 1 là-bas, et l’Office du tourisme de Singapour.

S’il est reconnu coupable, M. Iswaran risque probablement l’emprisonnement. Mais rares sont ceux qui s’attendent à ce qu’il soit condamné à une peine de prison extrêmement longue : le juge décidera probablement que toutes les peines pourraient être purgées concurremment et prononcera une peine proportionnelle aux accusations.