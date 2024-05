Dans un geste inhabituel, la Corée du Nord tire un barrage d’au moins 10 missiles balistiques

La Corée du Nord a tiré jeudi au moins 10 missiles balistiques à courte portée vers les eaux au large de sa côte est, a annoncé Séoul, quelques jours après que sa tentative de lancement d’un autre satellite espion en orbite se soit soldée par une boule de feu.

Les responsables sud-coréens ont déclaré que les armes à courte portée avaient été tirées depuis la région de Sunan à Pyongyang, parcourant environ 350 kilomètres (215 miles) avant de se jeter dans la mer du Japon.

Dans un communiqué, l’armée a condamné ces tirs – qui ont mis à portée la capitale sud-coréenne et un certain nombre de bases militaires importantes – et s’est engagée à « répondre massivement à toute provocation ».