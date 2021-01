Dans un geste futile, la majorité des républicains de la Chambre ont voté pour rejeter les votes du collège électoral de l’Arizona

Le sénateur Josh Hawley (R-MO), à droite, parle avec le sénateur Mike Lee (R-UT), à gauche, et le sénateur John Cornyn (R-TX), en tant que session conjointe de la Chambre et du Sénat se réunit pour compter le votes électoraux. | Andrew Harnik / AP

Après une journée d’insurrection, 57% des républicains de la Chambre continuent de promouvoir des théories démystifiées de fraude électorale.

Une foule pro-Trump alimentée par des théories du complot a pris d’assaut le Capitole mercredi, laissant une femme morte et une nation secouée. Pourtant, quelques heures plus tard, la majorité des républicains de la Chambre ont choisi de nourrir les mêmes idées démystifiées qui ont alimenté cette insurrection en choisissant de rejeter les votes électoraux de l’Arizona.

Ces votes n’ont eu aucun effet matériel sur la transition du pouvoir. Le Congrès se réunit en session conjointe pour remplir son obligation légale de compter les votes du Collège électoral, mais étant donné que les démocrates détiennent la majorité à la Chambre et que la plupart des républicains du Sénat n’étaient pas disposés à s’opposer, il n’y avait pas de voie à suivre et le vote a échoué. Une majorité des deux chambres doit rejeter les votes d’un État pour qu’une objection soit maintenue.

Cependant, après une journée d’insurrection violente, il est devenu trop clair à quel point il peut être dangereux de se nourrir de délires anti-démocratiques.

Depuis que le représentant de l’Alabama, Mo Brooks, a annoncé son intention de s’opposer au début de décembre, l’idée a gagné du terrain au sein du caucus républicain; à un moment donné, pas moins de 14 sénateurs républicains, dirigés par le sénateur Josh Hawley (MO) et Ted Cruz (TX), s’étaient également engagés à s’opposer.

Les membres opposés font état d’allégations sans fondement d’irrégularités de vote et affirment qu’une grande partie de leurs électeurs estiment que l’élection a été volée comme base de leur position. Cependant, ces républicains ont ignoré leur propre rôle dans la promotion des théories du complot autour de l’élection. Leurs préoccupations ne tiennent pas non plus compte des preuves accablantes de l’absence de fraude électorale généralisée.

Le président Donald Trump et l’attention des républicains de premier plan sur le décompte des votes normalement banal ont fait du 6 janvier peut-être la dernière confrontation pour les partisans de Trump qui pensaient que l’élection avait été volée. À la suite d’un rassemblement où ils ont été poussés par le président lui-même, les émeutiers ont afflué dans le Capitole et ont réussi à bloquer les débats.

Les événements de la journée ont semblé avoir un effet clair sur les républicains du Sénat: en fin de compte, environ la moitié des sénateurs qui prévoyaient de s’opposer ont changé d’avis. Seuls six – 12 pour cent du caucus républicain du Sénat – ont voté contre. Cependant, un énorme 121 républicains de la Chambre, soit 57% du caucus républicain de la Chambre, ont choisi de voter en faveur de la croyance infondée que les votes du collège électoral de l’Arizona étaient en quelque sorte compromis.