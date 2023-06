« Dans un four chaud »: les vagues de chaleur en Inde font des ravages sur les plus vulnérables

Les températures dans certaines zones de New Delhi ont récemment franchi la barre des 45 degrés Celsius.

Le département météorologique indien indique que 2023 a vu le mois de février le plus chaud depuis 1901.

Les vagues de chaleur peuvent entraîner des problèmes de santé et même des décès, provoquant déshydratation et épuisement.

Les vagues de chaleur récurrentes dans la capitale indienne, New Delhi, ont fait des ravages sur la travailleuse du bâtiment Mamta alors qu’elle travaille et transpire pendant une journée de travail exténuante de 12 heures.

« Dans l’après-midi, la situation est terrible. On a l’impression d’être dans un four chaud », a déclaré Mamta à Al Jazeera depuis son lieu de travail dans la région de Chhatarpur à Delhi. « C’est très difficile de travailler par une telle chaleur… mais ma famille dépend de mes revenus. »

Le Département météorologique indien (IMD) a émis le 22 mai des avertissements de canicule pour New Delhi, ainsi que pour les États voisins de l’Uttar Pradesh et de l’Haryana.

Les températures dans certaines zones de la capitale, qui compte plus de 20 millions d’habitants, ont récemment dépassé les 45 degrés Celsius, ce qui en fait l’une des journées les plus chaudes de l’année.

Selon l’IMD, 2023 a vu le mois de février le plus chaud depuis 1901, avec une température maximale de 29,5°C.

Mamta dit que la chaleur extrême la fatigue et entraîne des maux de tête récurrents [Rifat Fareed/Al Jazeera]

L’IMD a déclaré que les températures chuteraient alors que des averses de pluie sont attendues dans les zones subsumées par la canicule et apporteront un soulagement indispensable. Cependant, il a averti que des conditions météorologiques plus torrides nous attendaient dans les semaines et les mois à venir.

« L’Inde a toujours été un pays chaud et la chaleur extrême est une réalité », a déclaré Aditya Pillai du Center of Policy Research (CPR) à Al Jazeera.

« Mais le nombre de journées extrêmement chaudes et de vagues de chaleur, qui sont des journées chaudes consécutives, a augmenté dans tout le pays », a-t-il déclaré, citant le changement climatique et la hausse des températures comme les « grands moteurs » de cette augmentation.

UN étude publié plus tôt ce mois-ci a montré que les vagues de chaleur dans les pays d’Asie du Sud, dont l’Inde, le Bangladesh et la Thaïlande, étaient 30 fois plus probables en raison de la crise climatique.

Problèmes de santé

En plus de la frustration et de l’inconfort de travailler à des températures élevées, les vagues de chaleur peuvent entraîner des problèmes de santé et même des décès.

En avril, 13 personnes sont mortes d’un coup de chaleur dans l’État du Maharashtra après qu’environ un million de participants aient attendu des heures au soleil lors d’une cérémonie de remise des prix. Depuis 2010, environ 6 500 personnes sont mortes de maladies liées à la chaleur.

Mamta, l’ouvrière du bâtiment, a déclaré qu’elle se sentait parfois fatiguée et souffrait de maux de tête récurrents à cause de l’humidité.

Des garçons se rafraîchissent sur une conduite d’eau cassée lors d’une chaude journée d’été à New Delhi [File: Anushree Fadnavis/Reuters]

Digambar Behera, un éminent pneumologue en Inde, a déclaré que les problèmes courants liés aux vagues de chaleur comprennent la déshydratation, l’épuisement et la perte d’électrolytes.

« Il y a d’autres problèmes comme des blessures aux reins », a-t-il déclaré. « Les personnes qui travaillent à l’extérieur devraient prendre des mesures telles que suffisamment de liquides et d’électrolytes comme le glucose, et éviter l’exposition directe au soleil », a-t-il noté.

Behera a déclaré que pendant les vagues de chaleur, les urgences hospitalières liées aux coups de chaleur et à la fatigue augmentent, en particulier parmi ceux qui souffrent de maladies chroniques et sont les plus vulnérables.

‘Pauvre puni’

Mamta, mère de deux enfants, a déclaré que ses problèmes sont exacerbés par le fait que son mari est incapable de travailler dans la chaleur en raison de problèmes de santé. « Je ne peux pas sauter le travail… Travailler dans la chaleur est comme une torture… mais peu importe à quel point il fait chaud, je dois sortir. »

Originaire de l’État du nord de l’Uttar Pradesh, Mamta a déclaré qu’elle avait déménagé à New Delhi à la recherche de meilleurs salaires. Actuellement, elle gagne 5 à 6 dollars par jour.

Un autre habitant de Delhi, Mohammad Salim Khan, qui travaille 13 heures par jour comme soudeur, a également déclaré qu’il n’avait d’autre choix que de continuer à travailler dans une chaleur potentiellement mortelle.

« Qu’il fasse chaud ou froid, je n’ai pas la possibilité de rester à la maison », a déclaré ce père de trois enfants qui gagne 4 à 5 dollars par jour.

Le soudeur Mohammed Salim Khan sur un chantier à New Delhi [Rifat Fareed/Al Jazeera]

Khan, 50 ans, a déclaré que bien que travailler à l’extérieur soit une entreprise fastidieuse, il y a aussi peu de soulagement pour lui à la maison.

« Nous avons un rafraîchisseur d’air à la maison, mais il ne fonctionne pas bien lorsque le taux d’humidité est élevé. Les nuits sont difficiles et il est difficile de dormir », a-t-il ajouté, notant que sa maison n’avait pas de climatiseur.

Le soudeur vit dans un appartement délabré d’une chambre à Seelampur – une localité à faible revenu avec des immeubles étroitement entassés dans le quartier Shahdara du nord-est de Delhi – avec sa femme et ses trois enfants.

« Seuls les pauvres sont les plus punis dans des conditions météorologiques aussi extrêmes », a déclaré Khan.

Hausse des températures mondiales

Aditi Mukherji, directeur des impacts du changement climatique au Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), a déclaré qu’à moins qu’il n’y ait une réduction « drastique » des émissions de gaz à effet de serre, les vagues de chaleur se poursuivront – affectant le plus les plus pauvres de la société.

Elle a souligné le dernier groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat rapport Cela dit, pour que la planète reste dans une trajectoire d’augmentation de la température mondiale de 1,5 °C d’ici la fin du siècle, les émissions de carbone doivent chuter de 45 à 50 % d’ici 2030.

« Cependant, non seulement les émissions ne diminuent pas, mais elles ont également augmenté à l’échelle mondiale au cours des deux dernières années après un ralentissement temporaire dû à Covid », a déclaré Mukherji.

L’Accord de Paris de 2015, ratifié par plus de 190 États, a appelé à un plafonnement de l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C pour limiter les effets les plus néfastes du changement climatique.

Mukherji a déclaré que bien que de nombreuses villes indiennes aient mis en place des plans d’action contre la chaleur, des recherches ont montré qu’ils étaient largement inadéquats ou n’étaient pas correctement mis en œuvre. Une analyse de 37 plans d’action fédéraux et régionaux contre la chaleur par le CPR a révélé que beaucoup présentaient de graves lacunes, les communautés les plus vulnérables étant souvent laissées de côté.

« Parce que l’exposition à la chaleur, en particulier la chaleur et l’humidité élevées, peut entraîner une mortalité et une morbidité élevées, il est extrêmement important que les gouvernements accordent une attention particulière à l’aide aux populations vulnérables en fournissant des abris thermiques », a déclaré Mukherji.

« Une meilleure planification urbaine – comme la plantation de plus d’arbres pour fournir de l’ombre, en particulier dans les quartiers les plus pauvres, une meilleure infrastructure de logement – contribuera également grandement à fournir une meilleure adaptation au stress thermique. »