Appelez ça un tsunami de tortue! La Wildlife Conservation Society (WCS) a publié une vidéo étonnante montrant des dizaines de milliers de nouveau-nés de tortues géantes d’Amérique du Sud (Podocnemis expansa) émergeant d’une plage de sable dans une zone protégée le long de la rivière Purus – un affluent du fleuve Amazone au Brésil .

Les écologistes de WCS Brésil disent que l’émergence s’est produite sur plusieurs jours.

Environ 71 000 nouveau-nés ont émergé en une seule journée, suivis de 21 000 autres quelques jours plus tard.

L’émergence massive a eu lieu dans la Reserva Biologica do Abufari (réserve biologique d’Abufari), où les conservateurs de WCS Brésil ont surveillé les femelles adultes et leurs nids avant, pendant et après la naissance des nouveau-nés.

Bonne nouvelle: le 1er décembre, 8000 autres tortues géantes d’Amérique du Sud ont éclos dans la réserve biologique brésilienne d’Abufari, troisième éclosion massive de la saison. Vous vous en souvenez peut-être, nous avons signalé plus de 90 000 éclosions lors des deux événements précédents. https://t.co/UqwjiERAdz pic.twitter.com/EpanMEd8FR – WCS (@TheWCS) 14 décembre 2020

WCS étudie les conditions des nouveau-nés en masse pour aider à améliorer la gestion et la protection de cette espèce en voie de disparition, qui a été touchée par le trafic de leur viande et de leurs œufs.

Camila Ferrara, spécialiste des tortues aquatiques au Brésil de WCS, a déclaré: «Pour la tortue géante d’Amérique du Sud, la naissance est une explosion de vie, mais c’est aussi la phase la plus fragile. Dans certaines régions, les nouveau-nés utilisent la naissance en masse pour augmenter leur survie. la synchronisation des naissances leur permet de voyager ensemble vers la rivière pour commencer un nouveau voyage. «

Les travaux de conservation font partie d’un projet mené par WCS Brésil en partenariat avec l’ICMBIO et sont parrainés par Fundacao o Boticario.

La tortue géante de rivière d’Amérique du Sud est la plus grande tortue d’eau douce d’Amérique latine, atteignant des longueurs de trois pieds et demi (1,07 mètre) et un poids de 200 livres (90 kg).

Les tortues jouent un rôle écologique important en dispersant des graines qui finissent par aider à régénérer la végétation le long des couloirs fluviaux.

En mars de cette année, alors que l’Inde était sous un verrouillage national, Olive Ridley Turtles était venu jouer. La plage Gahirmatha d’Odisha et la Rushikulya Rookery, les sites de nidification les plus appréciés des tortues de mer Olive Ridley, en ont été témoins de lakhs. Selon les rapports, environ 3,7 lakh Olive Ridleys ont pondu à Rushikulya Rookery, tandis que 4,2 lakh Olive Ridleys se sont présentés à Gahirmatha Beach pour pondre des œufs. Quelques mois plus tard, une vidéo était devenue virale de centaines de bébés tortues Olive Ridley se déplaçant vers la mer après quelques jours d’éclosion sur une plage d’Odisha.